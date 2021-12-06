玉山文教基金會 辦繪本創作工作坊

為協助發展繪本創作的基礎教育，同時鼓勵更多老師運用生活經驗帶領學生進行繪本創作，玉山文教基金會與國立公共資訊圖書館5日在台中國立公共資訊圖書館舉辦「2021繪本創作工作坊」，共有80位來自各地高中、國中與國小老師，以及對於繪本創作有興趣的民眾報名參加，一同學習繪本創作方法及教學應用，將創意、設計、美學、思考落實在教學領域與生活中。

玉山文教基金會執行長暨玉山銀行人資長王志成表示，玉山已連續五年支持國立公共資訊圖書館的學生圓夢繪本數位典藏收錄計畫，並共同舉辦「繪本創作工作坊」。今年為推展原創繪本泥土化，除教師外，開放對於繪本創作有興趣的民眾也可以報名參加，期盼以生活入「畫」的方式，結合繪本創作與編輯的過程，簡化為實用且容易吸收的學習內容，融合生活的各種點滴，化為泥土養分，滋潤生命。

本次工作坊特別邀請台灣新銳繪本創作家及編輯們，包含巴巴文化資深編輯貓小小老師、新銳繪本插畫家廖書荻老師及全能繪本作家信子老師，以「圖像發想」、「文本構思」至「編輯」為主軸進行創作體驗，引領學員深入瞭解從一張白紙出發，到完成一本精美繪本的美妙過程，並分享繪本從創作至出版的各種經驗。

隨各教育單位推廣多元學習內容，國資圖收錄原創繪本的學校單位數逐年增加，收錄繪本件數也隨之成長，地方特色的創作繪本比例也大幅增加，目前在國資圖圓夢繪本資料庫平台已收錄超過1,200本原創繪本，免費提供民眾閱讀瀏覽。

本工作坊課程以生活作為創作元素，同時也豐富原創繪本的多元性，參加的學員們表示，繪本創作提供了一個想像的空間，讓大家可以透過繪本中主角的故事，得到成長啟發與鼓舞勇氣，這次課程對未來的發展思考很有幫助。玉山期能讓與會的學員們，傳承繪本創作的精髓，出版更多更優質的原創繪本。