全球人壽希望園區 完工

在台北也能拍出阿凡達生命之樹的美照。全球人壽6日宣布，位於八德新生南路交叉口的全球人壽希望園區已落成完工，最特別的是，全新的玻璃帷幕大樓是「環抱」著台北市第一號受保護樹木「榕」，以弧型內退方式興建，樹齡逾70歲、垂著長長氣鬚的老樹，在大樓燈光映射下，呈現特殊美感，全球人壽表示，希望園區將成八德商圈全新地標。

這塊土地是全球人壽2016年自國產署標下的地上權，使用期70年、占地逾2千坪，2018年開工動土，歷時三年在今年完工啟用，希望園區與光華商場的中間，就是這棵受保護的榕樹。

全球人壽指出，有13.5米高的「榕」，過去所在位置是光華商場的停車場，茂密的樹冠與氣根垂掛而成的簾幕，成為往來行人、車主酷暑難耐時的避暑處，樹下也曾有代表民間信仰的土地公神像，庇護著光華商圈的發展。

全球人壽董事長彭騰德表示，光華商場對五六年級生，甚至許多年輕人、電子業新貴來說，都是充滿回憶的地方，因此全球人壽希望能保留在地情感，並結合未來商圈發展，因此命名為「希望園區」，「承先啟後」，盼能留下對台灣下一代有幫助的事物。

全球人壽副董事長林文惠說明，土地上保育的老樹，相當具有指標性歷史意義，園區整體設計就是環繞著這棵老樹，沿著「榕」弧形所設置的日照燈，是為了讓老樹能生生不息發展下去。「希望園區」希望將科技跟人文協調融合，在都市樣貌進化過程中。希望園區象徵世代的交替，也為整個光華商圈帶來另外一個新起點。

全球人壽當初興建大樓時，為了保護老樹及保留其生長環境，建築物以弧型方式向內退讓，最終形成大樓如同展開雙臂環抱老樹的方式，也成為此建物最大的特色；且園區設立鋼板保護樹根、架設智能照樹燈，讓老樹維持光合作用，能在商圈發展與繁忙的市容中，護住一片帶著過往回憶的寧靜生機。

彭騰德表示，全球人壽將百年見證留在原地，與這塊土地共榮、共存、共好。而保險業亦如同百年老樹，相較其他金融行業，提供給客戶最長的承諾。