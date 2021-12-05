美縮減QE 行庫先鎖定短天期海外債

因應美國聯準會（Fed）縮減QE，公股銀行評估，外幣債券投資將先以短天期債券為主，整體來看，由於美元利率偏低，明年有機會上揚，暫時先以加碼2～3年短券因應，待利率上揚時，再加碼長券。

至於股市部分，也因Fed縮減QE恐讓資金動能不若以往強勁的情況下，預期台股震盪難免，其中華南銀行規劃，將採「高出低進」策略操作，第一銀行則是短期交易將以「區間操作」為主。

華南銀行前八月台股投資收益率4.33％，第三季已逐步降低持股，華銀對股票重點配置在具世界級競爭力或經營良善，且具合理殖利率的優質公司，以兼顧資產品質與股利收入，產業方面主要看好半導體、5G、雲端、電動車等，也評估對金融、鋼鐵、塑化等傳產股擇優逢低布局。

彰化銀行指出，債券投資方面，鑒於美國未來升息的可能性，將保持適度短期流動性部位，以調控重定價風險及支應未來放款或長天期債券投資需求。

合作金庫銀行指出，由於目前變種病毒蔓延，且無法有效抑制，全球經濟尚無明顯好轉，在全球經濟活動仍未能全面恢復疫前水準下，各國央行應暫無升息的急迫性；投資策略上，將於債券殖利率曲線長端趨陡時，適度加碼長債，以提高整體收益率，另逢市場利率走低時，伺機調節庫存部位，以增裕資本利得，並且持續關注國際政經情勢動向，順應市況變化，審慎操作。

臺灣企銀主管表示，變種病毒使各國疫情再度升溫，但隨著各國疫苗覆蓋率逐漸升高，經濟逐步復甦，下半年將採區間操作，逢低買進美元，逢高作空非美貨幣。投資外幣債券上，將以浮動券或短天期為主，以規避利率風險。