樂富一號60億增資新股 6日掛牌

國內不動產投資信託（REIT）首次增募成功。樂富一號以每單位10元增募6億單位將在6日掛牌，且基金規模由原先105.8億元擴大為165.8億元，從原本第三大REIT躍升為國內第一大，樂富的不動產管理機構晶華公寓大廈管理維護公司表示，預計12月中購入新標的，投資人繳款後立即有穩定租金收益。

樂富一號這次追加募集是為了購入順達科技在林口產專區的廠辦，另還會投資國外REIT等標的，加上已向星展銀行訂定20億元借款額度，利率是TAIBOR+0.68％（約1.07％），以財務槓桿等方式，提高投資收益率，依先前公開說明書揭露，估計年化租金收益率3.4～3.97％左右。

晶華管護指出，國內目前有七檔REITs，其中有五檔REITs掛牌逾15年，但各檔REITs都沒有辦理過追加募集，樂富一號是國內第一檔辦追加募集的REIT，類似完成現增，現增部分在6日掛牌，且追募60億元後，樂富一號即超車國泰一號的139.3億元、新光一號的113億元，以165.8成為國內第一大REIT。

另外，新光一號受託機構兆豐銀行也已公告，更換不動產管理機構，並已完成與新昕國際終止委任契約，與晶華管護簽訂新的委任契約，同時新光一號要在12月30日舉行書面受益人會議，報告基金績效之外，更要通過300萬元的終止委任契約的移交作業費用，據指出，是要用來支付安置新昕國際人員的相關費用。

未來晶華管護即管理國內第一大REIT樂富一號，及規模第三大的新光一號，但因與新光集團再無關係，REIT名稱理論上應會再更名。

負責管理樂富一號的晶華管護總經理林超驊表示，這次追加募集原預定40～60億元，但投資人反應熱烈、超額認購，除原樂富一號投資人外，還有多家銀行、壽險公司認購，最後達到上限募集60億元。

他指出，增資後依據已公告的買賣契約，在12月中以45億元購入順達科技桃園龜山廠辦大樓，將商場收益占比降到四成以下，將廠房、辦公室租金占比拉上四成以上，集中度亦有改善，有利改善基金信評。