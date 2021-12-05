兆豐銀爭取信貸商機 前三期祭0.1%超低利

兆豐推線上信貸優惠爭取年底消費商機 前三期祭出0.1%超低利

歲末年終將至，兆豐銀行搶攻信貸商機，推出多種線上信貸優惠方案，對此兆豐銀宣布，直至12月底前，提供申辦民眾前三期固定利率0.1%，並依申貸金額不同，提供開辦費減免優惠，最高可減免8,000元，滿足民眾年底短期資金的周轉需求。

年底前後一向是民眾購物的旺季，從各大百貨公司周年慶、電商購物節、聖誕節、跨年到農曆春節，這一波購物潮帶來的消費性支出，使得資金申貸需求進入高峰期，因此兆豐銀也積極趁勢推出線上信貸專案，搶食商機。

對此兆豐銀說明，兆豐銀行推出的線上信貸優惠方案貸款期間採二段式利率，第一段(前3個月)利率固定為0.1%，第二段(第4個月開始)利率則視方案內容有所不同。如果是一般民眾申貸，第二段利率最低1.7%起，申貸額度為20至50萬元，另可享有開辦費1,000元的優惠價。

此外，針對500大企業員工、兆豐銀行原房貸戶、醫護人員等優質客戶群，第二段利率最低1.4%起，申貸額度最高150萬元；如果是醫師、律師、會計師及建築師等四師客戶及上市櫃公司財務長或負責人等優質客戶，除同享第二段利率最低1.4%起外，申貸額度更調高到300萬元。

而針對民眾小額資金週轉需求，兆豐銀行提供500大企業員工、兆豐銀行原房貸戶以及醫護人員等客戶可彈性運用的「循環動用型信貸」，貸款期間採一段式利率，最低4.15%起，額度最高為60萬元，該方案最大好處是民眾可以隨借隨還，快速調度資金因應急需，且沒有動用就不計利息。

以貸款金額30萬元為例，借款期間1年，各項相關費用總金額3,300元(開辦費3,000元、徵信費300元)，總費用年百分率6.22%起。

對此兆豐銀也說明，之所以特別將醫師、護理師、藥師或任職於醫院的正式職員及約聘雇人員納入優惠對象，希望以實際融資金援行動，力挺第一線醫護人員，感謝最前線的醫護人員為防疫所付出的辛勞。