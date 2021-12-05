創新商模 BNPL先買後付和無卡支付業結合

Buy Now Pay Later（先買後付/BNPL）消費行為正隨著開放銀行（OPEN BANKING）的法規落地，在過去一年內強勁增長，Forbes預測今年消費者採取BNPL模式購物將達1000億美元。然而，該市場成長太快，引起監管單位的注意，開創此項新商模的英國市場，近期有專家建議，BNPL 產品應納入金融行為監管局 (FCA) 的監管範圍。

期刊論文Woolard Review 提出，BNPL市場可能對消費者造成的潛在損害，缺乏可負擔性檢查、產品和信用協議信息以及對財務上陷入困境的人的不一致對待，這些都被強調為危險信號。據此，市場上的BNPL業者期待應在商業模式上加上調整。

印度是世界上增長最快的電子商務市場之一，六成的交易仍然透過貨到付款完成，只有5% 消費行為可以使用信用卡，印度金融科技新創Simpl為無卡支付網絡，能提供消費者不需使用現金，讓購物車轉換率提高45%，平均訂單價值提高20%，主要是技術上具有內建的1-Tap Checkout、Buy Now Pay Later（先買後付）和Buyer Protection（買家保護）功能，以平台服務於7000家各項類別領先的網路店家，在過去18個月，Simpl 的每月活躍商家和每月活躍用戶增加了10倍。

Simpl近期完成4,000萬美元B輪融資，由Valar Ventures和IA Ventures領投，LFH Ventures和其他內部投資者參與。公司方表示，此項投資使公司籌集的總資金達到8,300萬美元。

Simpl 執行長兼共同創辦人Nitya Sharma表示，網上結帳始於60年前建立的零散支付價值鏈上，讓當地市場、流動零售商和消費者得不到充分的服務。而今透過Simpl，網上商家為消費者提供一種簡單、安全和直觀的購買方式。其旗艦產品1-Tap Pay Later 使消費者能夠一鍵購買，並將網絡上零售商的所有購買匯成一張賬單，可每15天還款一次。

今年初，Simpl 發佈了兩項新功能：Bill Box 和Pay-in-3。為了減少管理經常性付款的麻煩，Bill Box 確保自動支付所有水電煤費用。為了增加零售商和消費者的靈活性，Simpl的最新產品Pay-in-3 允許客戶購買他們現在喜歡的物品，並分三次每月支付等額費用。