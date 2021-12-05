升息潮來了 專家曝卡位金融股存股配息

溫國信：金融股布局重點在「壽險股」！

知名的存股達人溫國信，曾提出「秋收冬藏」的概念，由於優質定存股每年獲利與配息都很穩定，因此當第3季季報（秋天）公布後，就可以從前3季的獲利狀況，預估全年獲利與明年配息，在第4季到明年第1季（冬天）逢低布局。

比起大多數投資人要等到次年3月公布年報與配息後才開始買進，「秋收冬藏」明顯有提早布局的優勢；不過，溫國信也提醒，這個作法並不適用於所有類股，沒有穩定現金流、單季獲利起伏很大的公司，容易有誤判的落差。

那麼，存股族的最愛、今年漲幅卻已大的金融股，值得「秋收冬藏」嗎？溫國信給了肯定的答案，而且布局重點就放在今年表現最亮麗的壽險股。

股淨比仍低 中長線好買點

今年的壽險股，由於操作績效耀眼，帶動獲利大爆發，而且除了富邦金（2881）與國泰金（2882），以及長期被低估的新光金（2888）之外，還多了兩位新朋友，分別是今年正式將中壽納為100％持股子公司的開發金（2883），與併入台灣人壽的中信金（2891）。

從逐月公布的獲利狀況可看出，這幾家以壽險為主的金控，今年都有相當亮眼的成長。不過，以往到了年底，壽險業總會因為幾股「亂流」，導致獲利出現落差。還好，溫國信表示，今年壽險股受「亂流」影響都很小，投資人可以放心。

壽險股的「亂流」主要有兩項，一是因壽險股持有的投資部位以美元占大多數，若台幣兌美元大幅升值、年底須提列「匯兌損失」，「不過今年台幣兌美元算是小幅升值，且波動不大。」更重要的是，美元指數最近頻創新高，在台幣、美元都強的情況下，對壽險業反而非常有利。

另一個亂流是，若年底時壽險持有的債券價格較年初低，須提列「跌價損失」，尤其是今年因縮減購債、通膨、升息等債市利空衝擊下，債券價格跌幅不小。不過，溫國信表示，今年壽險業從年初就開始賣出部分債券，雖然年底仍須提列跌價損失，但已比以往輕得多，何況，壽險股每年還有龐大的固定利息收益入帳，都可望降低衝擊。

以上兩個亂流看似影響不大，但主管機關的態度則是另一個關鍵。為了健全壽險業財務結構與因應IFRS 17號公報實施，主管機關原本對壽險的股利政策就比較保守，近期更列出7項限制，要求壽險業者須多提列特別盈餘公積，影響所及，就是少發一點股利。

這7項限制當然可能成為明年壽險業配息的緊箍咒。不過溫國信注意到，以往包括交易金融商品的資本利得、不動產租金收入，以及股利收入等3項獲利，都不可以分派股息，「但這7項限制中並沒有列出」。

加上根據統計，到今年上半年，整體壽險業的特別盈餘公積餘額已有8578億元，由於壽險業今年大賺至少3千億元，預估到今年底的餘額極可能突破9千億元。在特別盈餘公積快速累積下，壽險業的體質已更健全，因此他認為，明年還是有機會多配一些，投資人不必太擔心。

這些壽險股股價漲幅已大，還能再買嗎？溫國信從股價淨值比（P/B）來看，即使漲幅最大的富邦金與國泰金，目前的P/B都僅在1倍左右，中長線仍是很好的買點，至於新光金更是長期在0.8倍以下，相信會有補漲空間。

升息情緒濃 銀行股獲利看增

至於其他以銀行為主的金控股，今年表現大多平平，溫國信認為，主因是利差無法擴大、獲利成長有限。不過，利率底部已確立，若美國明年啟動升息，且近期央行總裁暗示國內可望跟進升息後，銀行的利差擴大、加上今年低基期，獲利成長幅度值得期待。

由於今年已有不少國家率先升息，建議優先布局海外分行較多、海外業務盈餘占比較高的銀行，如兆豐金（2886），以及民營金控如台新金（2887）、中信金等。

至於存股族最愛的玉山金（2884），溫國信認為，玉山金這幾年採取股票、現金各半的股利政策，導致資本額變大，對EPS的影響也較大，因此建議先觀察。

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