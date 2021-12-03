併購安泰銀 國票金:合併案一切依法令辦理

國票金控與安泰銀行經過2日同步舉行股東臨時會，並且雙雙通過合併案，但耐斯大股東3日再舉行記者會，質疑決策適法性，更放話下周擬向金管會舉發，再評估是否訴諸司法，對此，國票金控表示，尊重股東提出不同意見，但以四點聲明強調，合併案後續一切將依照法令辦理相關程序，並且完全遵循主管機關審酌與判斷。

國票金控指出，該公司與安泰銀行的股份轉換案，董事會進行決議並提報股東會討論前，歷經10餘次的董事座談會及董事會討論，前總經理丁予嘉則是全程迴避，歷次會議也都有向董事會報告，且相關議事進行，均沒有董事就相關的身份關係提出討論，在歷次董事會議事錄中可證。

其次為辦理併購案，國票金說明，聘任多家外部法律及財務顧問，如理律、安永財顧、資誠會計師事務所、法國巴黎銀行及凱基證券，均為國際知名法律事務所、會計師事務所及金融機構，並於內部會議就法令遵循，確認每一程序的合法性，評估交易條件的公平性及合理性，請外部顧問出席董事會報告，且於董事會後，依法向公眾充份揭露該公司董事會討論的情形，恪盡忠實與善良管理的注意義務。

國票金控進一步表示，再者這次股份轉換以部份現金，部份特別股為對價，全為避免採普通股換股，直接影響現有國票金控的股權結構而設計。且安泰銀行為上市公司，股份轉換後下市，其原股東包括隆力集團、日本歐力士公司等主要股東及大眾股東所取得的特別股，將在證交所掛牌上市，得於次級公開市場售出，或於一年後視市場情況轉換為普通股，依法必須在公開市場賣出處分。

國票金控強調，針對併購案的相關法律見解，均已委由法律顧問及專家在董事會及股東會充份說明。完全基於該公司長期發展策略，落實維護多數股東期待與權益，合併案後續將依照法令辦理相關程序，並完全遵循主管機關的審酌與判斷。

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