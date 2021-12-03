台灣商業服務業景氣11月觸底 領先指標復甦強勁

拜託疫情不要再惡化～估計 11月觸底的台灣商業服務業景氣，商業服務業將可於明（2022）年初迅速回升！商業服務業景氣曾一度隨著疫情警戒升級而急速惡化，現在又隨疫情警戒的鬆綁，加上即時的紓困與振興措施而快速回復。

商業發展研究院 3日發布台灣商業服務業景氣循環分析預測，親自研究分析的商業發展研究院董事長許添財表示，新冠疫情起伏，防疫警戒鬆緊與紓困振興措施之輪替，成為主導短期商業服務業景氣波動之重要因素。

今年5月中旬爆發本土疫情，及至7月26日全國三級警戒，7月27日起調降為第二級警戒迄今，唯11月2日起略有鬆綁。商研院指出，經濟韌性有別，復甦分歧，主要商業服務業於第三季仍持續衰退中，值得注意的是，「領先指標」復甦強勁，預測同行指標綜合指數可望於11月觸底，如果疫情不再惡化或其他不利因素，商業服務業將可於明年初從蕭條谷底迅速回升。

就預測模型解釋，商研院CDRI商業服務業景氣循環同行指標綜合指數（Coincidental Cyclical Composite Index for Service Industry，簡稱CCCIS），於2021年10月續降為 -1.727個標準差，唯預測接著可見回升，到2022年4月將持續改善為 -0.399個標準差。CCCIS自2008年金融海嘯以來，在2021年本土疫情期間再一次的低於可能進入蕭條之域，即-1.5個標準差以下的嚴峻景氣，只經3個月就觸底翻升了。

許添財指出，病毒一再變種帶來不確定性風險高，經Delta肆虐全球之後，已有國家逐漸解除邊境封閉，但今又有Omicron來勢洶洶現身多國，令部分國家封城之議再起。台灣在嚴待防疫做為同時，救衰與振興之道仍宜加強不宜放鬆。

然而，他也建議，考量國際通膨隱憂與國內方興未艾的投機風潮，為落實有助於實質投資與提升生產力之努力，更當採精進、細膩、精準的「制定政策」(tailor policy)作為，兼顧防疫與創造「替代移動性」(alternative mobility)功能。