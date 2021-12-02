玉山頒獎學金 培育傑出人才

人才是企業經營及國家競爭力的先行指標，也是關鍵指標。玉山金控、玉山志工基金會及玉山文教基金會於11月26日舉行玉山培育傑出人才獎學金頒獎典禮，共有36位來自管理、科技、人文、護理與東協等不同類別的學生獲獎，鼓勵學生努力學習，持續實踐理想，將來在各領域對社會發揮更大的影響力。



玉山文教基金會董事長黃男州表示，玉山自2005年起頒發培育傑出人才獎學金，今年在管理、科技、人文類別共頒發給法律、商管、財金、物理、資工、電子、美術、音樂等多元背景人才，肯定學生在各領域的傑出表現。管理是整合企業綜效，創造員工、顧客、社會價值的關鍵能力，科技的力量是企業邁向未來的加速器，而人文藝術的素養是社會傳遞真善美的基石。



在護理人才方面，今年共有八位表現傑出、具服務熱忱的護理學生獲獎，面對COVID-19疫情的挑戰，第一線醫護人員的投入與堅毅是協助台灣對抗嚴峻疫情的英雄團隊。玉山與十所護理學校合作，頒發培育護理人才獎學金，期許學生未來能持續投入護理與健康照護，成為守護國人健康的天使。



在東協人才方面，今年共有七位來自越南、緬甸、泰國等學生獲獎，亞洲布局是玉山的重要長期策略，玉山持續結合海外據點，與越南、緬甸、柬埔寨等東協國家重要優質大學建立產學合作，協助培育當地人才，並實踐SDG17多元夥伴關係。



玉山培育傑出人才獎學金得主是社會各領域的希望種子，不僅學業成績優秀，在各自領域展現潛力與才能，而更重要的是，擁有一顆知福溫暖的心，發揮愛與關懷的影響力，成就自己，進而改善社會。



典禮也邀請獲獎學生的家長共同參與，許多學生也紛紛向一路支持陪伴的親人表示感謝。玉山相信人才是成就社會永續發展的關鍵，打造一個讓人才能夠充分發揮潛能的環境，秉持「一分愛可以牽引更多的愛」的志工精神，期望打造更美好的社會。