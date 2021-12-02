國泰金連五年登最佳國際品牌

品牌價值增進，國泰金超車。國泰金控2日宣布，2021年連續第五年登上經濟部工業局主辦的台灣最佳國際品牌價值榜，以品牌價值5.63億美元，名列第七名，同時國泰金品牌價值比2020年成長10％，首次拿下金融業國際品牌的第一名。

「台灣最佳國際品牌價值調查」是經濟部工業局從2003年開始推動，導入品牌鑑價模式，從消費者對品牌的熟悉度、忠誠度、品質感知度等，加上企業財務分析、管理面策略等一併考量，在併購等商業行為上，品牌價值也是一項重要考量。

據指出，這項調查僅對具一定國際品牌強度的企業發出邀約，強調從國際視野協助台灣企業檢視自身品牌價值，評選後不分產業，取前25名，做為台灣企業追求國際品牌價值成長的指標與重要借鏡。

國泰金控從2017年首度上榜，今年已連續第五次入榜，且首次超車其他金控，成為金融業國際品牌第一名。

國泰金指出，新冠肺炎疫情蔓延，嚴重影響全球經濟活動，在國際政經情勢動盪，且利率低迷環境下，金融業面臨眾多挑戰，國泰金堅持穩健經營，推動金融創新及數位轉型，打造全球資產管理平台，努力成為國際永續標竿。

國泰金總資產已突破11兆元，是台灣金控公司排名第一大，2020年稅後盈餘達760億元，每股盈餘為新台幣5.41元；今年前十月稅後獲利1,279億元，續創新高，EPS為9.39元。

同時，國泰金一向以成為「亞太區最佳金融機構」為目標，並在大中華、東協市場積極擴點布局，現已有逾200個海外據點。

國泰金強調，未來將持續秉持「誠信、當責、創新」的核心價值，積極推動數位轉型、勇於創新並突破框架，建構數位與數據生態圈；另方面更深化企業永續，並以「保險、 銀行、資產管理」三引擎作為發展核心策略穩健經營，繼續朝「亞太地區最佳金融機構」的願景邁進。