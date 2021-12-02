安泰銀股東臨時會通過與國票金合併案

安泰銀行2日召開股東臨時會，由董事長丁予康主持，快速通過與國票金控股份轉換合併案，預計在取得主管機關核准後，訂定股份轉換基準日，依雙方股份轉換契約，成為國票金百分之百持股的子公司，且安泰銀行將終止上市。

安泰銀行表示，該公司依據金融控股公司法第26條規定，以股份轉換方式，由國票金控以支付現金並發行特別股方式，作為取得安泰銀行全部已發行股份的對價。股份轉換後，安泰銀行仍為存續公司。

安泰銀行指出，該行審計委員會於股東臨時會報告事項提出該股份轉換案的審議結果報告，經參酌獨立專家就價格合理性出具的意見，並考量公司的市場價格、經營狀況、未來發展等相關因素，認為該股份轉換案的交易條件應屬公平、合理，經審計委員會全體委員無異議通過。

安泰銀行董事長丁予康表示：「自私募基金隆力集團入主後，積極建立由專業經理人治理、資訊透明的國際級的公司治理架構，資產品質、財務、風控法遵等經營指標皆屢創佳績。期間創造2年內轉虧為盈、連續10年獲證基會及證交所公司治理榮譽肯定、連續11年配發普通股現金股利等重要里程碑。」

丁予康強調，該行人才、整合磨合期短及業務高互補性為成就本案最重要之三大價值，他指出，對台灣金融業而言，這是一個具指標性，獨一無二的案例。期待這次股份轉換案，在追求成長和永續經營目標下，未來安泰銀將更上層樓。股份轉換完成後，仍為存續且正常營運的公司，維持既有獨立營運的實體與結構，客戶及供應商與安泰銀的契約關係與權益，皆不受影響，員工權益也不會受到任何不利影響或改變。

安泰銀行重申，加入國票金控後，將善用軟實力與國際級公司治理優勢，預期在集團資源助益下，未來在財富管理、法人金融、消費金融等影響力將再升級，擴增金融版圖及經營綜效，達到員工、客戶及股東三贏的成果 。

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