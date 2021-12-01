期交所模擬交易競賽 學生參賽熱烈

期交所今年舉辦兩階段「縱橫期海Try Try看－大專院校模擬交易競賽」，第二階段納入程式交易下單，競賽將到12月30日止，經統計迄11月底止有逾35％參賽隊伍維持正報酬。期交所提醒各參賽隊伍，把握最後一個月競賽期間，擬定兼顧風控的交易策略，在終場展現最佳成績。

配合金管會推動金融知識普及，及資本市場藍圖「強化投資人保護與教育宣導」策略，期交所今年辦理系列針對校園年輕人的期貨教育推廣活動，包括升級虛擬交易所功能，供大專院校申請借用，並舉辦全國大專院校模擬交易競賽（含程式交易）。

與陽明交通大學及政治大學建立產學合作，分別捐贈「期貨智能研究室」與開設「年輕人須具備的期貨知識」通識課程，藉此增進校園年輕人期貨專業知識，共同攜手培育專業人才；推出「防疫在家學期貨」專區，讓受疫情影響今年大半時間遠距授課的學生，在家也可增進期貨理財功力。

期交所也首度邀請全國大專院校學生組隊、指導老師推薦的「縱橫期海Try Try看－大專院校模擬交易競賽」，第一階段4～5月競賽，大專院校教授、學生反應熱烈；繼而舉辦第二階段競賽，並首次納入程式交易下單功能，自10月18日至12月30日競賽。兩階段共祭85萬元獎金，總計吸引2千位學生組隊參賽。

期交所表示，第二階段競賽同時涵括一般介面、程式交易兩種下單方式，吸引刻正學習撰寫程式交易學生投入競賽，有逾二成參賽隊伍使用程式下單，賽況激烈。

經統計10月18日至11月30日最新競賽成績，在第二階段參賽256隊中，累積報酬率為正報酬隊伍數達89隊，其中報酬率大於100％以上有來自台北商業大學財金系、高科大金融資訊系、台北大學金融及合作經濟系、明新科大財金系、政大財管系，另有五隊報酬率介於50～100％、78隊介於0～50％，共逾35％參賽隊伍競賽首月為正報酬。

競賽以金融教育為出發點，依競賽辦法最終成績係先取正報酬隊伍夏普比率前60名者，再依其累積報酬率排序取前20名給獎。