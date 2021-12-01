元大人壽 保險競賽四度摘殊榮

為響應主管機關鼓勵「保險業辦理微型保險業務暨投資五加二新創產業、公共投資及長照事業投資方案」，元大人壽不但積極評估及參與投資新創重點產業，更致力於微型保險之推動，希望藉此扶植政府獎勵之新創事業及協助弱勢族群打造基本的人生保障。

元大人壽今年再度獲得金融監督管理委員會肯定，獲頒「110年度投資新創重點產業－財務投資組」獎項、「110年度微型保險競賽業務績優獎」及「110年度微型保險競賽身心障礙關懷獎」，共獲三大獎，績效卓越。

元大人壽在資金運用上，不但符合主管機關之要求，更積極響應政府政策，希冀帶動新創產業與金融保險業的雙贏。

對於金管會持續推動、引導保險業投資政府政策扶植之綠能科技、亞洲矽谷、生技醫藥、國防產業、智慧機械、新農業及循環經濟等五加二新創重點產業，元大人壽都有所挹注。此外，合作之創投夥伴亦投資了多類五加二重點產業項目。

多年持續推廣保障型暨長年期商品的元大人壽，自2020年啟動「元大人壽小樹陪伴列車」以來，由元大人壽志工團隊前進偏鄉，針對弱勢兒少推展保險與風險教育，也透過兒少安置機構及慈善團體，以捐贈簡便、免體檢之微型保險保費，提供南投陳綢兒少家園、台東海山扶兒家園、桃園北區兒童之家、環宇國際文教基金會、中華傳愛社區服務協會及嘉義縣慈善團體聯合協會之扶助對象有基本的保險保障。

今年元大人壽更與嘉義縣政府深入合作，將微型保險推廣至縣內身心障礙族群，避免突發事故發生對這些弱勢族群及其家庭經濟造成嚴重衝擊。

連續四年獲獎深獲主管機關肯定的元大人壽，未來也將持續專注於本業發展，提供客戶最周全的保障及最優質的服務，落實普惠金融，為不同族群量身訂做多元之商品；在經營上，亦將追求穩健之財務結構、強化風險管理能力並維持高標準資本適足率，持續推動公平待客，自許成為壽險市場「客戶最信賴之退休規劃專家」。