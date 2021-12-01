101住商部門微型抵換碳權 獲准

全國首例！取得碳權擬用於跨年煙火施放；大型行庫將比照該模式爭取

台北101大樓日前已成為政院環保署所推出「住商部門微型抵換碳權」專案全國成功首例，各大行庫也將比照台北101模式，爭取更多碳權。

公股金融圈人士指出，目前包括兆豐、合庫、一銀等大型行庫，都對該模式有高度興趣，擬透過自家大樓、行舍進行節能減碳的相關設備淘汰替換，以此取得「綠建築標章」，也同步向環保署進行該專案的碳權抵換申請。

據指出，台北101是和台北市政府合作推動大樓停車場的照明燈具汰換，並以該行動向環保署申請住商部門微型碳權抵換專案，成功獲准184公噸的核定額度，該模式不論是台北市政府或是台北101均能因而分配到碳權。

其中台北101取得的碳權，已被規劃用於跨年煙火的施放，而台北市政府除了與101的合作案，另外也輔導家樂福重慶店申請，倘若該案也獲准，台北市政府也預估十年共可減碳排放4,028公噸，北市府可拿到其中50％碳權，未來除了將拿來抵減國際會議或活動的減排量，針對市府開發案的環評也可拿來使用，以達成「碳中和」。

BSI東北亞區總經理蒲樹盛日前參加財政部召集九大行庫會議時，進行「2030至2050年的淨零排放與永續金融」演講，特別介紹該模式，已吸引多家行庫的目光。行庫主管指出，取得BSI相關的永續節能減碳等相關認證，幾乎已成為金融業的「全民運動」，且上述專案主要是針對非製造業的一般服務業或住家，最重要的意義是鼓勵非製造業的服務業也一併加入減碳排行列，發揮更多力量。

與會人士轉述，蒲樹盛在會中聚焦在銀行與溫室氣體盤查相關的「碳足跡」管理，包括銀行客戶的碳排，若依國際標準，也會被計算累加到銀行的碳排，是未來銀行必須注意之處。另一個最引起行庫關注的焦點，是台北101和北市環保局合作透過101大樓的節能措施來申請環保署專案、抵換碳權的作法，鼓勵銀行更積極投入節能方案並抵換碳權。