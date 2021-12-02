蔡明忠：台灣明年景氣樂觀

富邦集團董事長蔡明忠1日表示，台灣難逃新種病毒的影響，但是接下來須觀察疫苗的防衛性與對人體的傷害研究結果。對於明年台灣景氣，他則相對樂觀，持續看好美國消費動能強勁下，以出口為導向的台灣會有不錯的經濟表現。



蔡明忠1日參加富邦全球化講堂前接受媒體訪問，表示市場盛傳新的變種病毒有多厲害，在醫學上還沒有定論前，台灣的市場勢必會隨全球市場波動，但大家保持警戒的同時，也應該抱持相對樂觀的態度。



蔡明忠說，新冠肺炎疫情還沒有完全消除以前，危機和威脅當然也都還沒有結束，台灣畢竟跟全球金融市場都是連動，包括通膨在內的議題多少都會受到影響。至於新種病毒，目前看來幾周以後才知道現在的疫苗對防衛性如何，對人體的影響到底是如何，當然如果防護愈大，病毒對身體的影響就會愈小；有人說傳染力愈強對身體傷害較小，但目前案例都不多，還需醫學上的實證來給定論，不過大家保持警戒下，也可保持樂觀的態度。



至於明年台灣的經濟表現，蔡明忠認為，「可以放心、樂觀看待」。他表示，去年開始疫情影響到很多國家的經濟成長，但今年很多市場開始復甦，尤其美國是最大的消費市場，最近黑色星期五美國零售金額創下破紀錄的高峰，同時失業率也一直在低檔徘徊。



蔡明忠說，當全球最大消費市場興起，對台灣這種出口導向的國家會有很大的幫助，尤其當零售消費力道強勁，對台灣經濟一定有利。



有關富邦金控併購日盛金控引爆上百人的離職潮，蔡明忠則直言是被渲染的議題。蔡明忠說，兩家金控合併之後，大家最關心的不外乎包括優離、優退、轉任這些議題，目前這些都還沒有落幕，就說爆發離職潮，應該就是一個渲染的話題，根本沒有這回事。

被問及日前確診的富邦金控董事長蔡明興目前身體狀況，蔡明忠則笑稱：「他很好、很健康，百毒不侵」。

力促淨零減碳 疾呼所剩時間不多

富邦第六年攜手台灣大學風險社會與政策研究中心舉辦富邦全球化講堂，1日以「2050淨零轉型X邁向世界共好」為主題，邀集產官學界重量級人物共同探討達到淨零目標的相關議題。富邦集團董事長蔡明忠表示，在所剩的時間不多下，工商界在諸多議題上都尚未達成共識，呼籲各界正視這個議題。



蔡明忠指出，現在台灣或者人類面臨最大的就是生存的問題，六年前全球化講堂李遠哲院長第一堂課就點出「我們沒有時間了」，六年過去，淨零的進程的推動各界尚無共識，或許天然氣可能是能源轉型過程中的替代方案，但不可能未來50％的能源都來自天然氣，包括現在大家討論的勞動、公投、三接都還沒有共識，淨零目標的達成必須更加快腳步才行。



蔡明忠也以親身感受到工商業界對淨零減碳尚無共識，呼籲各界須更努力。他以日前在工商協進會主動倡議成立永續委員會為例，透露從未見過各界大老對永續議題如此投入與認同，但對於如何減碳可發現大家都有自己的看法，包括甚麼是碳足跡？如何減排？如何計算？乃至於碳權如何定義？要不要成立交易所？全數一心一意想減碳的工商大老看法卻都不一致，印證了目前所面臨的挑戰有多大。



另外，在企業邁向淨零轉型的過程中要因應的風險，蔡明忠以「氣候相關財務揭露（Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD）」為例，坦言自己也不是完全明白金融業該如何具體落實，可見在邁向淨零目標過程中還有許多事情要做，需要企業和主管機關共同來努力。



中央研究院李遠哲院士則在演講中不斷強調，永續的定義是不要將下一代需求用在我們這一代，目前已到了「盡力不讓地球更壞而非共好」的時刻，各界都應有所警惕。



1日綜合座談由宏碁集團創辦人施振榮主持，行政院能源及減碳辦公室主任蘇金勝、台灣淨零排放協會理事長簡又新、ESG世界公民基金會董事長陳春山、台達電子董事長、台灣氣候聯盟會長海英俊共同與談，探討國際淨零轉型趨勢、政府政策以及產業佈局調整與未來因應，一同勾勒台灣2050淨零轉型願景。