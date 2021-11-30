中信銀140張卡遭盜刷 銀行局曝金額

中信銀近日驚傳有多名客戶因申辦薪轉戶，新申辦的Debit卡遭集體盜刷，不過，金額都很小。金管會銀行局副局長林志吉30日指出，據中信銀回報，此次遭盜刷的卡數達140卡、平均每卡被盜刷200多元，金額不大，中信銀將依重大偶發事件通報程序，在七日內函報相關報告。

林志吉表示，此次中信卡遭盜刷事件將依爭議款項作業，由於非持卡人所為，所以無須繳冒用款，中信銀為確保客戶用卡安全，會協助客戶換新卡，維護權益，銀行局提醒消費者，對於網路、手機交易訊息要隨時留意、確實核對帳單，在不明網站上不要登錄個資、卡號，中信銀行依規定通報偶發，會函報相關報告。

中信銀表示，該案為不法人士隨機惡意測試客戶卡號、卡片有效日期等資料於網站冒用交易，經銀行主動偵測到異常，緊急以簡訊聯繫通知客戶，並未讓盜刷事件擴大。銀行局指出，已收到中信銀的通報，正在了解案情中，除了清查被盜刷原因，也已要求中信銀要保障客戶權益。

據了解，此次傳出薪轉戶遭集體盜刷事件的企業，是在多年前辦理的薪轉戶，中信銀指出，雖然銀行平常對於Debit卡消費不會主動傳訊通知，但因為中信銀偵測到部分卡片的消費行為，與持卡人以往的消費模式不同，因此才以簡訊緊急通知持卡人，確認是盜刷，據了解，此次遭盜刷的卡片約十多張，金額約在10、30、100元不等。

中信銀指出，本案疑為不法人士隨機惡意測試客戶卡號、卡片有效日期等資料於網站冒用交易，經銀行主動偵測察覺異常聯繫通知客戶。

中信銀指出，依國際信用卡公司規範進行爭議帳款處理作業，持卡人無需繳納冒用款項，且為保障客戶用卡安全，中信銀已積極協助客戶更換新卡，以維護客戶權益。

中信銀指出，為確保客戶用卡安全，請消費者隨時留意銀行消費訊息通知，並確實核對每月銀行寄送之對帳單，若有不明消費應立即向銀行反應。對於來路不明網站、連結、郵件，勿輕易登入或留存個人及卡號資訊，若有綁定卡號之個人網路帳號，應不定期更換密碼，以確保帳號資料安全。

延伸閱讀

薪轉戶驚傳遭集體盜刷 中信銀回應了