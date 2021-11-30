第一金控前三季賺165.21億 EPS 1.27元

第一金控（2892）11月30日舉辦2021年第三季法說會，前三季稅後淨利達新台幣165.21億元，較去年同期成長23.5％，每股盈餘（EPS）累計1.27元。

其中，銀行子公司第一銀行累積獲利達147.79億元，年成長17.2％。除此之外，證券子公司第一金證券今年在台股價量齊揚帶動下，獲利年成長高達179.8％，人壽子公司第一金人壽獲利年成長亦達32.6％，非銀行子公司獲利貢獻達到12％之雙位數表現。

疫後經濟逐漸回復正軌，一銀前三季放款年成長達7.9％，尤以中小企業放款年成長達11.9％為最大動能，房貸業務則維持溫和成長2.7％年成長，出口擴張促使國內外幣放款需求回溫，支撐整體外幣放款年成長4.8％。在各國已有縮減寬鬆貨幣政策的導引下，升息議題增溫，銀行淨利差（NIM）亦回穩至1.00％，後續仍持續看升。手續費收入年成長達6.4％，主要是財富管理手收（8.4％）及放款相關手收（6.1％）帶動所致。

除營收面表現穩健外，前三季資產品質亦維持水準。放款覆蓋率持續攀升至601.74％，逾放比亦能保持在0.21％，主要是無顯著新增逾放所致。

第一金近年來致力發展銀行外第二獲利引擎，以人壽保險公司的獲利表現屬細水長流型，可與銀行業務相輔相成，尤其銀行業受景氣波動影響較大，保險業的模式與銀行搭配，較易創造雙贏局面。

展望2022年，第一金樂觀看待明年景氣，期望非銀行獲利占比能持續上升，並重振銀行子公司的海外分行業務，配合各國重啟國門後快速反彈成長，尤其是疫情受創較深的歐美及日本等地。

歷經近兩年疫情干擾後，目前一銀資產品質良好，且資本充足，足敷2022年業務成長所需；後疫情時代的主軸則是資產配置商機及景氣循環的重點布局，在各國利率正常化後，預計台灣利率亦將同步調升，可望帶動銀行整體淨利差增加，加以國內消費、服務等內需產業回復動能，商機可期。

第一金已連續四年及六年分別入選道瓊「世界指數」及「新興市場指數」成分股，名列臺灣銀行業第一名，全球前六名，並囊括台灣永續能源研究基金會（TCSA）五項企業永續獎，顯示第一金在ESG範疇的努力獲得肯定，成為推動永續發展之關鍵力量。

延伸閱讀

第一金邱月琴貫徹綠色金融 養新金雞

第一金邱月琴專訪》專業＋人和 繳出亮眼成績單

第一金邱月琴專訪》女性出頭天典範 一銀女性主管逾半