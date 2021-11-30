台積電發債，銀行存放比直接破底。金管會30日公布，國銀10月底存款餘額已達47.65兆元，單月增加近3,547億元，放款餘額則僅33.32兆元，單月增1,796億元，讓國銀存放比直接跌破70％大關，來到69.93％的史上新低。

銀行局副局長林志吉解密，10月主要是國內市值最大的公司（即台積電）發債，要募集建廠資金，錢先匯入銀行存款，規模逾200億元，另外如壽險公司、企業三角貿易匯款等，讓10月如合庫行、台灣銀行、台北富邦銀行等10月存款大量增加。

國銀存放比降到69.93％，即存款與放款差額已近14.33兆元，扣掉中央銀行規定各項業務要存放的保證金，銀行提列4~5千億元的備抵呆帳，剩下銀行就必須想辦法運用，否則就會成為獲利包袱。

林志吉也表示，國銀存放差額一再擴大，主要是銀行放款速度一直沒有跟上存款的速度。今年前10月國銀放款增加近1.86兆元，但同時間存款也增加近2.86兆元，即10個月多出1兆元左右的差額，讓存放比破史上新低。

林志吉表示，銀行可以發展不同商品，因應存放資金差額持續擴大，對目前銀行沒有照顧到的民眾 ，也可發展新的商品，提高這些民眾的金融使用度，即落實普惠金融；同時企業沒有向銀行貸款、取得資金，並不代表國內企業或經濟活動不需要資金，可能透過其他管道取得資金。

10月國銀放款增加1,796億元，若以對象別來看，是個人放款增加1,056億元，民營企業放款增687億元，公營企業放款亦增118億元。若以放款用途來看，最大宗放款還是購置不動產，10月增1,028億元，其次就是周轉金放款增804億元。

林志吉表示，雖然存放比降低，但國銀淨利差其實有提高，據央行的存放款加權利率統計來看，去年第三季國銀平均淨利差是1.19％，但到今年第三季已提高到1.25％，即銀行利息收入仍是有提高。

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