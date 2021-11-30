金控總資產今年拚破65兆 壽險貢獻暴增

15家上市櫃金控總資產力拼年底破65兆元大關。據各家金控公布財報顯示，富邦金控9月底合併總資產正式突破10兆元，有近10兆1,542億元，國泰金控9月底合併總資產則是有11兆3,839億元左右，兩家金控是國內唯二總資產突破10兆元者，遙遙領先其他金控規模至少3兆元以上，年底銀行放款及壽險業績可能再衝一波，再加上目前台股、美股等指數都比9月底高，金控總資產年底有機會破65兆元。

而15家金控前9月合併稅後淨利近5,050億元，創史上新高，比去年同期大幅成長65％，而壽險子公司是最大功臣。

15家金控中有九家金控有壽險子公司，台新金控是今年8月亦完成合併台新人壽，而這九家壽險子公司稅後獲利共2,519億元（若中國人壽獲利100％認列，則為2,632億元），占金控獲利49.9％，若年底開發金控100％認列中壽獲利，則占比可望拉高到50％，創歷年新高比重。

壽險子公司貢獻度拉高，主要還是資本市場維持多頭行情、避險成本下降，尤其是股票實現獲利創歷史新高，債券投資表現亦佳，推升金控壽險子公司獲利大幅成長。

若不計目前仍在開拓期的純網銀，則14家金控都有銀行子公司，今年前9月金控下銀行稅後獲利則約1,611億元，則占金控獲利近32％，主要還是因為連續兩年全球疫情影響海外市場，銀行放款趨保守，且有有增提準備，且2020年銀行債券投資表現較今年佳，所以獲利表現會相對趨保守。

今年因為資本市場表現佳，如金控下證券子公司、產險子公司獲利表現亦都不錯，有拉高貢獻度。

2020年15家金控總資產單年增加5兆3,497億元，且第四季增約2兆，主要是金融資產價值回升；今年前三季金控總資產已增3.27兆元，若年底業務量成長、金融資產價值也有大漲，不排除年底15家公司合計總資產即會突破65兆元。

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