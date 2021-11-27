合庫衝台灣Pay 推精選特店手冊

國內疫情雖已逐漸趨緩，合庫為減少消費者及店家接觸現金的風險，仍持續推廣台灣Pay行動支付，為協助中小型店家搶攻振興商機，彙整超過600家在地優質特店，推出「台灣Pay精選特店手冊」，依照不同區域推薦可使用台灣Pay的在地商家，滿足消費者食、衣、住、行、育、樂不同的需求。

其中，部分商家更提供專屬優惠，讓消費者帶著手機就可以環台走透透，對此合庫也特別教戰指點，想得到上述電子版的精選特店手冊，透過合庫官網或行動網銀APP的振興五倍券專區（https://actlink.tcb-bank.com.tw/tricoupon/v1.0.0/tricoupon/index）下載精選手冊電子版本，或使用合庫Line官方帳號點選「五倍券─台灣Pay精選店家查詢」，輸入想查詢的地址或傳送定位，就會提供相關的台灣Pay特店資訊。

合庫指出，為配合政府推廣「數位振興五倍券」振興台灣經濟，合庫提出多項優惠方案，除原有的台灣Pay綁定加碼優惠外，更攜手多家台灣Pay特店一起優惠大放送；尤其是為了讓數位振興券加碼更有感，在響應經濟部推出的好食券優惠上，特與鬍鬚張攜手推出台灣Pay專屬活動，只要於鬍鬚張直營門市消費刷台灣Pay，就能立即享8折優惠，單筆回饋上限200元，活動總回饋上限110萬元。

此外，合作金庫銀行近年積極進行數位轉型，與時俱進推出新穎功能，行動網銀APP未來除配合推動雙語政策新增英文語系版本外，近期亦推出預約週期性轉帳功能，不論是房租、孝親費、水電費、電信費或定期繳納各項費用等大小事，皆可預約轉帳，再搭配即將推出的記帳功能，日常生活收支皆可輕鬆管理不漏記，養成記帳的好習慣，隨時掌握資產動向並朝向理財目標邁進；此外，合庫亦因應金融科技發展的趨勢，持續積極推廣創新金融科技，藉由打造數位化金融環境，提供客戶快速、方便、安全、創新的便捷體驗，創造金流競爭優勢，以利在數位世代鞏固自身的核心價值。