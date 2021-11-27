銀行拚永續 狂推綠金商品

第26屆聯合國氣候變遷大會（COP 26）的最後協議正在改變全球市場，渣打集團調查投資個人，對於綠色金融、永續投資的態度結果顯示，逾六成台灣投資人認為，自己有責任讓世界變得更好；然而，投資風險仍讓多數民眾糾結卻步。部分銀行於是在較單純的消金商品中，以「永續、綠金」設計低風險消金商品，包括綠色信用卡、綠色房貸、綠色個人信貸，還有第一款永續優利定存，讓民眾無痛愛上。

滙豐銀行的「綠動優惠信貸專案」，是國內市場目前少有的綠色消金商品。該行表示，客戶在2022年底之前，只要貸款目的為購買電動交通工具，包含電動汽／機車、電動自行車與電動輔助自行車等，即可享開辦費最低0元的限時優惠，額度10萬～500萬元，最長分期可至84期，希望藉此與大家攜手邁向「零淨排放」目標。

滙豐、玉山、永豐和渣打等四家銀行目前提供「綠建築優惠房貸專案」。以玉山銀的「玉山綠建築房貸專案」為例，凡個人房貸擔保品符合「財團法人台灣建築中心」綠建築標章認證者，該行不限標章等級，可提供最低利率1.31％起及貸款費用的專案優惠；渣打銀則針對客戶購置有綠建築標章的「黃金級」與「鑽石級」綠建築建物，提供首購族1.31％、非首購族1.33％的一段式購屋貸款優惠年利率。

滙豐銀表示，經核定「綠建築標章」或「候選綠建築標章」的合法建築物申請房貸時，均能享有一般型房貸優惠利率1.31％起、或抵利型房貸優惠利率1.47％起的專屬優惠。此外，針對「綠建築優惠房貸專案」客戶也提供免鑑價費、免代償費的優惠；永豐銀行則針對建物或所屬社區具備綠建築標章者，可申請房屋貸款最長40年期、利率1.31％起，同時最高可貸八成及最長三年寬限期。

至於使用人數最多的信用卡，星展、玉山、一銀、聯邦都有綠色信用卡推市。第一銀行「綠活卡」刷卡購買台鐵、高鐵之交易金額享5％現金回饋，此外依國內一般消費千分之二提撥捐款啟動「綠光傳愛永續計畫」。

法人：綠金後市勝油金

2022年油金走勢將呈現高檔震盪，隨著供需及消息恐呈大波動走勢，但節能減碳是趨勢，因此，綠金多頭走勢明顯，法人看好綠金後市更勝於油金，此外，由電動車電池需求強勁，鎳、鋰等可運用於電池材料等金屬價格後市看漲。

聯合國氣候峰會COP26，如何落實與達成各國淨零碳排目標及相對應的政策方向，成為關注焦點，法人表示，「減碳帶動的綠色投資引發關注」！

據安聯經理團隊估計，在2030年前若要達成聯合國永續發展目標（SDGs），全球每年需要支出5兆～7兆美元，用於基礎建設、食物安全、教育、氣候變遷以及生物多元化等項目上，但公部門資金只夠支應部分支出，估計每年資金缺口仍高達2兆5,000億美元。

安聯全球綠能趨勢基金經理人洪華珍表示，綠色投資為近期各國財政政策簇擁的重點，預計未來將看到明顯的增長，SDGs將帶動未來投資的趨勢與機會。