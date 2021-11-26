前十月退票金額 歷史最低

中央銀行公布10月存款不足退票統計，退票金額26.46億元、月減22.92％，累計前十個月累計金額296.52億元、創同期歷史新低紀錄，年減維持二位數的16.78％，主要因8月之後疫情控制良好，加上政府紓困4.0，企業資金需求普遍到位。

根據央行統計，10月存款不足退票金額回落至低於30億元，與去年同期相比減少二位數的11.06％，累計1至10月退票金額296.52億元，更是低於同期原來史上最低紀錄的1988年316.25億元，刷新最低水準。主要因本土疫情7月底降至二級，接下來8月及9月更入佳境，店內用餐也已取消隔板，10月更進一步顯現穩定，且紓困4.0提供企業有力支撐，反應在個人及企業退票又低又穩。

觀察今年每月退票金額，其中1月、2月、4月及7月均低於30億元，其他3月因春節遞延效應，及5月本土疫情升三級，6月紓困資金未全數到位，8月及9月因月底峰日遞延等，退票金額高於30億元，10月又降至30億元之下，預料全年退票金額續穩，有機會創歷史最低紀錄。

央行統計指出，10月票據交換張數449萬4,003張，較9月減少21.80％，票據交換金額1兆310億元，較9月減少12.96％，主要因為較9月減少1個月底峰日及1個營業日，使得票據交換張數及金額均減少。交換票據通常在月底達到最高峰，俗稱月底峰日，9月有1個月底峰日但10月則無。

央行表示，10月存款不足退票張數3,512張，占票據交換張數比率為0.08％，較9月略增0.01個百分點。存款不足退票金額26.46億元，占票據交換金額比率為0.26％，較9月減少0.03個百分點，主要因10月退票金額達1億元以上的大戶退票減少所致。當月大戶僅1戶公司戶，退票金額2億元。

另外，10月公司戶退票張數占全體退票張數比重，較9月減少0.08個百分點，公司戶退票金額占全體退票金額比重，相較9月少2.64個百分點，個人戶呈現反向同幅度變動。