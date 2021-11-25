富邦金 明年股利挑戰5元新高

總經理韓蔚廷：不排除現金＋股票，獲利持續創高，股價有點委屈

富邦金控25日舉行法人說明會，法人高度聚焦明年股利。富邦金控總經理韓蔚廷表示，提高金控可發放的金控股利政策未改變，搭配股票股利永遠都會是選項之一。若根據富邦金控今年股利的配發率推估，2022年發放的股利可望再創新高，有機會挑戰5元以上。

韓蔚廷表示，富邦人壽今年獲利已近千億元，金控當然希望人壽可上繳較多的現金股利，也會與金管會充分溝通，盡量提高金控可發放的金額，至於現金股利與股票股利的組合，則需視明年整體業務需要、資本結構及現金流量等狀況綜合考量。

韓蔚廷強調，股票股利永遠都是一個選項，不過還需等明年第一季評估整體業務發展情形，以及子公司股利上繳的情況和資本結構狀況來跟董事會討論。

富邦金2020年每股盈餘8.54元，今年配發3元現金股利及1元股票股利，以富邦金今年前三季每股盈餘就達11.32元的獲利狀況搭配2021年的配發率推估，2022年富邦金股利發放可能再創新高，有機會挑戰5元以上。

對於明年市場最關切的升息與通膨議題，富邦金首席經濟學家羅瑋表示，美國聯準會11月開始縮減購債，目前市場雖預期明年可能有升息3碼（1碼是0.25百分點）的空間，但他認為市場已過度預期與反應，預估美國最快升息應該是明年下半年，且升息幅度會在1～2碼間。

至於國內的通膨問題，羅瑋表示，若明年美國聯準會下半年啟動升息，推出台灣通膨率會在1.5％左右，不過還需觀察全球各國經濟復甦的步調是否一致、供應鏈瓶頸問題若可望紓解，在今年高基期下，明年物價上漲的壓力相對更為緩和。

富邦金獲利持續創高，股價卻未能填權，對此韓蔚廷回覆媒體時直言，「當然有點委屈」，因為目前股價淨值比1.1倍，但本益比只有6倍左右，「應該是還有潛力」。但他也強調專業經理人只能在業績上力求精進，股價仍交給市場決定。

韓蔚廷另外指出，今年因為疫情考量，將不舉辦大型的尾牙活動，至於年終獎金整體來說會比較好；加薪部分，過去每年都有加薪，明年也會持續。