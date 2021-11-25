贊助運動結合公益 中信金11度蟬聯體育推手獎

開創體壇競爭力，中信金控力挺棒球、高爾夫及籃球運動，2021年11度蟬聯教育部體育署「體育推手獎」殊榮，旗下兩家子公司中信銀行、台灣人壽共囊括四項大獎。中國信託力挺體育公益，包括長期贊助的中信兄弟棒球隊將於本周末力拚中華職棒32年總冠軍，另「台版甲子園」中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽也將在周末上演冠軍爭霸戰。

2021年「體育推手獎」25日舉辦表揚典禮，中信銀行獲得「贊助類－金質獎」、「贊助類－長期贊助獎」及「推展類－銅質獎」，台灣人壽則獲「贊助類－金質獎」，由副總統賴清德、教育部部長潘文忠頒發獎座予中信金控行政長高人傑及台灣人壽行政管理處處長張瓊文，感謝企業助攻國家體育發展。中信兄弟棒球隊副領隊彭政閔特別現身會場，代表接受贊助的球員出席，感謝中信銀行深耕國球的用心。

高人傑表示，中國信託長期挹注資源深耕體壇，期盼成就選手夢想，培育更多台灣之光，另結合體育及公益，除了高爾夫及棒球選手是中國信託推動公益的夥伴，今年再新添新北中信特攻職業籃球隊，希望透過熱血賽事與年輕族群對話，傳遞反毒理念。

高人傑表示，中國信託是全臺首家支持五級棒球的企業，除了贊助中信兄弟棒球隊及台中成棒隊，另推動「愛接棒計畫」資助26支青少棒及少棒球隊，更連續七年力挺中信盃黑豹旗，並於系列活動導入「社會投資報酬制度」（SROI），獲英國「國際社會價值協會」（SVI）認證，每投入1元可創造12.49元社會價值。

為拓展公益影響力，中信銀行每年舉辦「閱讀全壘打、夢想象前行」活動，結合棒球推廣閱讀；台灣人壽則透過贊助台中成棒隊，支持高齡公益計畫，例如「不老棒球」即不定期舉辦交流賽，促進銀髮族的健康。高爾夫也是中信銀行推展體育公益重點，已連續十年自辦女子職業賽事。