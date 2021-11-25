OBU授信目的帳戶 三大鬆綁

為協助台商辦理國際資金調度，金管會二度鬆綁OBU限制。金管會銀行局副局長林志吉25日指出，為增加境內法人於OBU開立授信目的帳戶的運用彈性，再作「資金往來對象限制」、「帳戶開立方式」、「後續控管回歸一般帳戶管理機制」三大放寬，即授信目的帳戶資金往來對象在一定條件下，「同一境內法人」OBU帳戶可與DBU的外幣帳戶往來。

林志吉指出，為滿足台商國際資金調度需求及提升國際市場競爭力，金管會在2020年10月26日開放「境內法人」在國際金融業務分行（OBU）可開立「授信目的」帳戶，但過去該帳戶的資金來源、進出限制很嚴，此次在邀進央行、財政部、銀行公會、銀行業者代表進行意見交流後，決定再作鬆綁。

台商過去必須想方設法去海外開戶，但現在只要取得「銀行授信」就可在OBU開戶，然而，原本OBU資金往來進出沒有彈性，開立時要用「銀行授信」當第一筆款項，日後進出也有限制，例如三個月後要開始還第一筆利息時，萬一貨款沒進來就無法付，但現在開放可用DBU匯款來還本付息，資金來源更增加彈性。

林志吉指出，目前可授理境內法人開授信戶的銀行有20家，但實際開辦的銀行為五家、授信額度達3,200萬美元。

本次金管會放寬授信目的帳戶資金往來對象限制，若是「同一境內法人」OBU帳戶可與DBU的外幣帳戶往來。同時放寬帳戶開立方式：考量有銀行是間接授信，銀行一開始沒有撥款到OBU帳戶，所以增加但書，授信目的如屬貿易融資或保證等間接授信者，融資款項尚非直接撥入本帳戶，「不受帳戶首筆資金應為授信資金」限制。第三是後續控管回歸一般帳戶管理機制，原定應對客戶資金「停泊時間」及「金額上限」進行控管，為提升帳戶運用彈性，本次修正相關控管機制回歸各銀行貸後管理機制及洗錢防制相關規定。