10月房貸、土建融餘額 續創新高

中央銀行公布10月全體銀行購置住宅貸款（房貸）及建築貸款（土建融）餘額各為8.615兆元和2.726兆元，持續雙創歷史新高。但兩者年增率雙雙下滑至9.37％及15.25％，各為連續四個月及三個月減少，顯示央行選擇性信用管制仍具效果。

今年以來通膨議題愈燒愈熱，其中房價上漲更是備受關注，各界期待央行及財部政相關部會出重手打炒房，隨央行三次調整選擇性信用管制，加上7月房地合一課稅2.0上路，根據央行統計，全體銀行房貸餘額年增率從7月之後連續四個月走低，土建融餘額年增率也從8月開始連續三個月下降，凸顯政策打炒房已顯現一定的成效。

央行統計的10月房貸餘額已連續56個月創歷史新高，餘額月增702.53億元，高於9月的647.18億元、8月的312.02億元及7月的452.91億元，但低於6月的823.4億元及5月的772.62億元。土建融餘額累計連續32個月創新高，餘額月增239.54億元。

央行官員表示，10月房貸餘額月增幅較大，主要反應7月之後疫情趨緩，加上8月農曆民俗月過後，購屋需求回籠的遞延交易效應，因為房屋買賣移轉及房貸作業，通常需費時一至一個半月。從六都移轉棟數來看，7～9月年減都逾兩位數，分別為25.42％、22.77％、12.2％，遞延效應至10月年增才又轉正至9.35％。

土建融部分，10月餘額年增率也續下滑，銀行房貸主管指出，先前2～6月連續五個月下滑，僅7月小幅反彈，8、9、10月又連三個月走低，由於建商對房市敏感度相對高，5月本土疫情升三級推案延後，7月房地合一課稅2.0上路，緊接著是民俗月，顯現對第四季房市交易旺季看法偏保守。

央行總裁楊金龍近來多次被問到升息對房市有什麼影響時，均強調台灣目前利率相對於美、歐、日高出許多，利差原來就大，如果升息較早，進一步擴大利差，資金將流入更多，對房市相當不利。他認為，杜絕房市炒作，還是要用選擇性信用管制比較適當，而非採用升息的手段。銀行房貸主管因此解讀，不排除央行年底第四季理事會有可能再出手，四度調整信用管制。