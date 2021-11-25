10月景氣調查 製造業連6降 服務業連3升

台灣經濟研究院發布10月景氣動向調查結果，製造業營業氣候測驗點101.25點、連續六個月下滑，但幅度有限，服務業96.76點、連續三個月上揚，營建業108.85點則是結束先前連三個月上揚後轉為下滑。

台經院表示，觀察近期國際經濟情勢，供應鏈緊繃與能源價格飆漲，造成近期物價上漲壓力比預期來的長，使得歐美近期製造業PMI均呈現下滑走勢，通膨壓力可能迫使主要國家貨幣政策正常化速度加快。疫情在歐美又掀起新一波高峰，即使疫苗覆蓋率已高，然確診數仍持續攀升，恐再度拖累未來經濟表現。

國內方面，台經院指出，時序進入歐美年終採購旺季，年底備貨需求接續釋出，故製造業廠商看好當月景氣表現，對於未來半年景氣表現則較上月調查相比沒有太大變化。服務業受惠於疫情降溫，餐廳內用管制措施放鬆，及國慶連假帶動出遊人潮，加上政府振興方案正式上路，致使各零售通路、餐廳與國內旅遊皆迎來大批人潮回流，使得零售業與餐旅業者明顯看好當月景氣表現。

營建業部份，儘管建物投資買賣依舊強勁，然部分營造業者因新舊工程訂單交替處於空窗期，工程收入認列高峰已過，加上房建業務有延遲完工之故，使得營建業對當月景氣與未來半年景氣表現看法略顯下滑。

台經院說明，反映在國內廠商調查結果，10月製造業營業氣候測驗點101.25點、月減0.59點，呈現連續六個月下滑態勢，但下滑幅度有限。服務業96.76點、月增1.58點，為連續三個月上揚。營建業108.85點、月減1.97點，結束先前連續三個月上揚態勢轉為下滑。

展望未來，台經院強調，鑑於國內疫情已獲得控制，拉抬民眾外出消費意願，加上政府陸續推出多項振興經濟政策，有助於活絡內需，抵銷先前疫情所造成的負面衝擊。