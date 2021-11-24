M1B、M2年增率雙降 惟資金動能仍強

中央銀行公布10月金融情況，M1B及M2年增率雙雙下滑至14.94％及8.45％，其中M1B年增率為11個月新低，央行官員表示，主要是受到外資淨匯出，及放款與投資年增率下降的影響，但就日平均餘額來看，目前國內資金仍相當充裕。

央行官員指出，就金融機構放款與投資來看，10月底全體貨幣機構放款與投資月增率低於9月底，年增率由9月底的8.45％降為8.17％，主要是銀行對民間部門及政府債權成長下降，如果包括壽險公司放款與投資，並加計全體貨幣機構轉列的催收款及轉銷呆帳金額，調整後的全體金融機構放款與投資年增率為6.9％。

10月M2年增率下滑有五大原因。央行官員解析，除外資匯出及放款與投資年增率下降，對民間部門的債權減少；其次是多家電腦和電子大廠償還銀行借款的金額較多；三是大型企業（如護國神山台積電）偏向採取發行公司債方式籌資，代替向銀行借款的方式；四是銀行間的拆存減少；最後是國庫署償還銀行借款。

存款變動方面，活期存款餘額續增加至21.75兆元、連續24個月創新高，但年增率15.03％較9月減少0.54個百分點，主要是活儲減少。央行官員說明，這部分與疫情趨緩，消費需求出籠，尤其五倍券發放帶動消費明顯增加有關，但銀行結帳卻會產生時間差的效應。

另外匯存款餘額9月時大增1,798億元至7兆1,113億元的史上新高後，10月略減少30億元至7兆1,083億元，但仍位在相對高點。央行官員強調，主要是出口表現持續暢旺，廠商支付國外進口貨款需求增加，及出口大廠因獲利佳，償還較多的外幣借款，加上包括壽險業者及基金業者加碼投資海外。

累計前十月M1B及M2平均年增率分別16.9％及8.84％，M1B及M2的日平均餘額再增加至24.37兆元及53.03兆元、仍續雙創新高，代表市場資金動能強勁的結構未變。