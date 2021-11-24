投資詐騙陳情案大增 第三季達120件

簡訊、LINE通訊軟體或臉書社群軟體詐騙案，2021年大爆發。金管會證期局最新統計，2021年以來至9月底，前三季接獲民眾陳情投資詐騙案件及不法案件216件，平均每月有24起投資詐騙，且還有加速的趨勢，光是第三季就達120件，大幅超過今年上半年的96件。



由於這些歹徒，都非金融業者，金管會只能加強宣導。除了已發布十次以上的反詐提醒新聞稿，券商公會與投信投顧公會還聯手在人潮眾多的板橋捷運站做超大幅廣告，揭露常見詐騙手法，以及教民眾防投資詐騙「三不三要」，不讓手機變「詐」機。



所謂三不，是「不聽來源不明資訊、不加陌生投資群組、不用保證獲利App或投資平台」；三要則是「要警覺、要查證、要報警」，對任何鼓吹加入投資群組、勸誘買股資訊都要提高警覺，向合法券商、投信投顧業者或165反詐騙專線查證、還有向治安單位或檢調單位檢舉或撥打165反詐騙專線。



對此，金管會2021年與內政部警政署刑事警察局建立「即時聯繫窗口」，深化合作。金管會及所轄公會、業者及周邊單位，持續強化投資詐騙等違法案件情資蒐集，協助警政署或司法單位辦理相關案件。



「假投資、真詐騙」早在數年前就出現，只是從早期的誘騙買未上市股票，到現在運用網路冒充知名財經專家或學者，一步步騙民眾到境外投資港仙股，或是比特幣等。金管會呼籲，投資人從事投資理財前務必提高警覺，審慎判斷投資訊息，且可至金管會證期局專區查詢核准的合法證券商、期貨業、投信投顧業名單，以確保權益。