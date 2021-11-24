國票熱心公益 總捐贈逾5,300萬

財團法人國票社會福利慈善基金會基於取之於社會、用之於社會的理念，持續贊助公益、藝文活動，具體參與社會公益，截至2021年10月底共捐贈5,386餘萬元，且每年持續捐贈，全力實現回饋社會的宗旨。

國票慈善基金會董事長魏啟林指出，國票本著追求社會共利的人本精神，長期以來關注偏鄉及弱勢兒童受教情形，持續贊助經費，以彌補城鄉學習資源差距，讓孩子們有機會用教育翻轉人生。

2021年接受該基金會贊助的學校包括彰化縣大園國小、苗栗縣清安國小、屏東縣霧台國小、金門縣安瀾國小、金門縣上岐國小、金門縣正義國小、南投縣忠孝國小、南投縣新城國小、苗栗縣龍昇國小及高雄市景義國小等。

至於台灣將於2025年邁入超高齡社會，國票慈善基金會表示，該基金會透過聖方濟安老院，提供宜蘭頭城社區孤貧長者送餐服務的「食在不孤單」計畫。立心慈善基金會為大同區弱勢獨居老人送餐，及大同日照中心老人共餐，添購廚房不銹鋼平台。

另外也透過台東基督教醫院為花蓮地區多處偏遠與山區的獨居與生活無自理能力長者，提供沐浴、換藥、護理等服務，減輕家屬照顧負擔，完滿長者在地生活的「到宅沐浴服務」計畫，提供捐助款項及購置經費。

除了弱勢兒童、老人安養照顧福利事項外，國票慈善基金會說明，2021年透過提供樂山教養院中重度身心障礙者的療育輔具設備，及北市視障者家長協會的視障學齡教育服務需求設備，視障音樂人才培育需求設備等購置經費，希望有助於樂山教養院及視障者家長協會，在各階段的規劃及發展。

魏啟林強調，國票一直努力尋找較容易被忽視及關注，卻又需要外部幫助的地區或團體，給予資助，改善這些地區或團體的生活條件，這是國票設立慈善基金會持續努力的目標。