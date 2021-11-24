台壽祖孫三代健走 線上同樂

台灣人壽祖孫三代健走拾光台灣阿龍送暖首站來到屏東永大多元照顧中心。 圖／台灣人壽提供
台灣人壽祖孫三代健走拾光台灣阿龍送暖首站來到屏東永大多元照顧中心。圖／台灣人壽提供

台灣人壽祖孫三代家庭健走活動，每年吸引近萬人參加，2021年因新冠肺炎疫情衝擊，第十屆「台灣人壽祖孫三代健走拾光」以線上型態舉辦，設計全台線上健走及三代好時光等主題活動，邀請民眾參與。活動強調以家庭支持力量，帶動長輩維持健康的動力。

有感於新冠肺炎疫情影響，民眾社交活動銳減，許多社區長者孤寂感倍增。「台灣人壽祖孫三代健走拾光」，2021年特地規劃台灣阿龍送暖活動，出動企業吉祥物台灣阿龍，攜手包含多位職能治療師、體適能老師組成的愛迪樂健康促進團隊，設計適合高齡者的健康操，和永大多元照顧中心、弘道嘉義大林義和據點的長輩一起運動，將高齡健康促進觀念帶入社區落地實踐。

在專業老師帶領下，長輩們做著適齡的健康操跟著伸展，紛紛開心表示「好久沒運動，原本僵硬的身體感覺都靈活了」。

此外，更透過Switch健身遊戲，讓衛生福利部彰化老人養護中心及伯拉罕原鄉長照基地的長輩們，體驗數位電玩，長輩們多為首次體驗，從剛開始的不熟悉甚至害怕，到後來玩得意猶未盡。

體驗過程中，長輩們甚至直呼「電腦不只會選花生，還會帶著我運動」，不僅降低對數位的恐懼，更從中體會到運動的趣味。

台灣阿龍不僅和長輩一起運動，更表演魔術大方秀才藝，最後獻上備有保暖襪及口罩的福袋，讓長輩在寒冬季節，不僅身體暖心更暖；看到台灣阿龍逗趣可愛的模樣，長輩們開心程度完全不亞於小朋友，爭先恐後要和阿龍合照。相關送暖活動照片會持續上傳至「台灣人壽祖孫三代健走拾光」FB粉絲專頁，邀請民眾陪爺爺奶奶一起欣賞溫馨照。

台壽表示，即日起到12月15日止，只要單次完成3公里健走，並透過任一運動App將里程數畫面截圖上傳至「台灣人壽祖孫三代健走拾光」FB粉絲專頁置頂貼文，就有機會抽中獎項。

工商時報 魏喬怡

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