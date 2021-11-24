台壽祖孫三代健走 線上同樂

台灣人壽祖孫三代家庭健走活動，每年吸引近萬人參加，2021年因新冠肺炎疫情衝擊，第十屆「台灣人壽祖孫三代健走拾光」以線上型態舉辦，設計全台線上健走及三代好時光等主題活動，邀請民眾參與。活動強調以家庭支持力量，帶動長輩維持健康的動力。

有感於新冠肺炎疫情影響，民眾社交活動銳減，許多社區長者孤寂感倍增。「台灣人壽祖孫三代健走拾光」，2021年特地規劃台灣阿龍送暖活動，出動企業吉祥物台灣阿龍，攜手包含多位職能治療師、體適能老師組成的愛迪樂健康促進團隊，設計適合高齡者的健康操，和永大多元照顧中心、弘道嘉義大林義和據點的長輩一起運動，將高齡健康促進觀念帶入社區落地實踐。

在專業老師帶領下，長輩們做著適齡的健康操跟著伸展，紛紛開心表示「好久沒運動，原本僵硬的身體感覺都靈活了」。

此外，更透過Switch健身遊戲，讓衛生福利部彰化老人養護中心及伯拉罕原鄉長照基地的長輩們，體驗數位電玩，長輩們多為首次體驗，從剛開始的不熟悉甚至害怕，到後來玩得意猶未盡。

體驗過程中，長輩們甚至直呼「電腦不只會選花生，還會帶著我運動」，不僅降低對數位的恐懼，更從中體會到運動的趣味。

台灣阿龍不僅和長輩一起運動，更表演魔術大方秀才藝，最後獻上備有保暖襪及口罩的福袋，讓長輩在寒冬季節，不僅身體暖心更暖；看到台灣阿龍逗趣可愛的模樣，長輩們開心程度完全不亞於小朋友，爭先恐後要和阿龍合照。相關送暖活動照片會持續上傳至「台灣人壽祖孫三代健走拾光」FB粉絲專頁，邀請民眾陪爺爺奶奶一起欣賞溫馨照。

台壽表示，即日起到12月15日止，只要單次完成3公里健走，並透過任一運動App將里程數畫面截圖上傳至「台灣人壽祖孫三代健走拾光」FB粉絲專頁置頂貼文，就有機會抽中獎項。