林志潔：四解方 防堵網路詐騙

網路時代歹徒詐騙手法更多元，金管會為防堵此類情況，積極廣納各界意見。金融消費評議中心董事長林志潔表示，近期向金管會報告網路金融詐騙新趨勢時發現，「金管會能做的已做到頂了」，但網路詐騙歹徒並非金融業者，所以對於這些網路詐騙，不管是炒股詐騙、愛情詐騙等，彙整起來有四個解決方式，包括加速讓重新調整後的《科技偵查法》出爐、盡快通過「數位通訊傳播法」、持續落實洗錢防制法、加強教育宣導。



「網路詐騙猖獗，恐動搖國本。」林志潔指出，社群軟體炒股案層出不窮，但現行都無法可管，無法事先防堵網路金融詐騙，甚至事後要向社群軟體搜證，都困難。以LINE為例，2017年發布報告以來，LINE從未因執法單位的要求，而刪除任何內容。



現行實務上，欲調閱「LINE使用者註冊資訊、通訊歷程紀錄及通訊內容，及使用者之聊天群組成員使用者註冊資料等相關電磁紀錄」，都必須持有法院核發的搜索票，再由刑警局資訊科統一向通訊軟體公司，調閱相關資料，而且常無法取得談話內容。



甚至Telegram等加密通訊軟體，近年還以「不配合政府調閱資訊」做為賣點，迅速崛起，所以要從源頭防堵，在現行法下有其困難。



林志潔分析，從法源來看，目前比較相關的只有「通訊保障及監察法」，但該法只管「電信公司」，傳統監聽可去電信公司機房掛線，通訊社群軟體因屬於網路公司，且是加密訊息，難以監聽，只能調取「通訊紀錄及通訊使用者資料」，對話內容無法取得。法務部2020年9月公布「科技偵查法草案」，卻卡在個資、隱私權問題無疾而終。



林志潔認為有四個解決方式，一是加速讓調整後的「科技偵查法」出爐；二是盡快通過「數位通訊傳播法」，該法可有權要求讓侵權或違法的資訊下架，社團關閉，但平台業者卻反彈聲浪大，一直不願意法律通過。



三是這些詐騙業者由於並非金融業者，所以不在金管會能處理的範疇內，但還是要積極落實洗錢防制法，不要讓金融詐騙利用人頭帳戶產生金流斷點，影響偵查。



四是消費者教育。林志潔強調，要讓消費者有判斷能力，業者要更努力告訴消費者合法商品，減少消費者購買非法商品或被詐欺可能。