中信銀主辦逾450億中能離岸風電計畫聯授案

中國信託銀行主辦「中能離岸風電計畫」聯合授信案，聯貸金額逾450億元、20家銀行參加，超額認購2.5倍。

積極響應綠色能源發展！中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）今（11/24）正式與中能發電股份有限公司（簡稱「中能」）簽約，擔任「中能離岸風電計畫」聯合授信案之統籌主辦銀行及國內財務顧問，本聯合授信案總計逾新臺幣450億元，吸引20家本國及外商銀行共襄盛舉，超額認購率達2.5倍，顯示中國信託銀行聯貸授信之專業經驗，深受肯定。

中信銀行董事長利明献表示，中信銀行長期投入專案融資業務，離案風電融資更是近年關注發展項目，透過財務顧問及專案融資聯貸等方式，提供市場最專業的服務。中能兩大股東為中鋼公司及哥本哈根基礎建設基金（Copenhagen Infrastructure Partners, CIP），中信銀行長期支持中鋼公司旗下20家子公司的投資項目與融資計畫，此外中信銀行也攜手CIP，於彰芳西島專案擔任本土財務顧問、統籌主辦銀行、簿記行及額度管理銀行。

「中能離岸風電計畫」聯合授信案是目前臺灣離岸風電融資市場，臺資銀行參與最踴躍的融資案，展現離岸風電國家隊的領航角色，中信銀行除擔任財務顧問、統籌主辦行外，中能亦信賴中信銀行於離岸風電融資市場之經驗與專業，委任中信銀行擔任專案技術統籌行（Technical Bank）、專案文件統籌行（Documentation Bank）、統籌管理銀行（Intercreditor Agent）、設帳行（Account Bank）及避險銀行（Hedging Bank）之一。另一方面，中信銀行、兆豐商業銀行、合作金庫商業銀行、臺灣銀行、第一商業銀行及土地銀行等6家銀行擔任統籌主辦行，募得資金將支應中能29號離岸風場開發成本與相關費用，資金到位後，中能即可發出開工通知給供應鏈，臺灣最具指標性的離岸風場正式進入建設階段。

為響應政府綠能政策，「中能離岸風電計畫」專案由國營事業中鋼公司、CIP共同投資成立，風場位於彰化縣外海，獲配300MW裝置容量，計劃於 2024 年底完成併聯商轉。中能離岸風場高度國產化，結合國內多家龍頭企業投入，加上銀行團隊助力，為臺灣綠色金融發展向前邁進更大一步。

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