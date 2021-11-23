台鋼聯盟旗下兩聯貸 喊暫停

立院財委會緊盯行庫對涉入經營權之爭企業的授信，讓台鋼聯盟旗下正在籌組的兩大聯貸案受波及。金融圈人士透露，原本由彰銀及台企銀分頭為台鋼聯盟旗下的慶欣欣鋼鐵、易昇鋼鐵籌組各30億元、40億元的聯貸，現在已經宣告「暫緩」，至於何時再重啟仍是未定數，不排除台鋼會轉向民營銀行另啟爐灶。

據悉，彰銀為慶欣欣鋼鐵籌組的30億元聯貸案是月前展開籌組，原本各參貸行都已通過該案，並即將進入簽約程序，知情人士指出，但彰銀上周收到借款方來函，表明聯貸案先暫緩，因此彰銀也對其他參貸銀行喊卡。

正在籌組中的另一筆易昇鋼鐵40億元聯貸案，則為營運周轉金聯貸，是由易昇鋼鐵所持有的光洋科股票作為擔保，據了解，借方亦向台企銀表達先暫緩籌組聯貸案。

與這兩筆聯貸案相關的行庫主管私下坦言，在這個敏感的時機，不要說管理銀行，連原本擬參貸的公股銀行都有些困擾，借款方主動向公股管理銀行表態擬暫緩聯貸案，對公股銀行而言反而是「減壓」。

至於2018年、2019年分別由彰銀、一銀出任管理銀行的榮剛材料科技各42億元和62億元的聯貸案尚未到期，但可能在明年啟動借新還舊。

但公股金融圈人士也表示，對企業借新還舊應不至於不放行，就算公股銀怕融資後資金被移去作股權爭奪戰之用，但若對方借款真的是為了投入產業營運，那麼等於是「錯殺」，何況借款戶資金用途，銀行實在追蹤不易，但也不能「因為猜測就錯殺」，反而比起銀行融資，主管機關直接去管價購委託書才是真正解決問題之道。

據了解，台鋼在公股金融圈的借款先前也曾因桂裕風波而經歷一波「大轉手」，在2017年、2018年時，台銀由於桂裕風波，不願放行其增貸案，因此台鋼集團旗下包括榮剛、春雨、精剛等借款部位轉赴其他行庫借款，台銀則到期不續借，因此近幾年轉由一銀、彰銀擔任其在公股體系的主力貸款銀行。