合庫金前三季獲利 勁增逾三成

合庫金23日舉行法說會，除了前三季獲利大幅成長超過三成，也樂觀看待明年股利發放。合庫金總經理陳美足表示，合庫往年都有85％的配發率，股利應可樂觀期待明年發放的股利；合庫金今年總股利水準為每股1.05元，倘若以合庫金目前年獲利成長超過32％及維持85％的股利配發水準來看，明年每股的總股利可望超過1.3元。

合庫也評估，升息對金融業利差有幫助，合庫會計部主管預估，央行若升息1碼，銀行業存放款利率調整情形，定存利率會調高半碼，若以經驗來看，依照合庫的存放比及活存比，存放利差和淨利差會上升7～8個基點，若央行下半年才升息，則半年的影響約在4個基點左右。

陳美足指出，根據研究機構的看法，明年成長力道將減緩，主要原因包括了今年的景氣回升基期提高，且明年聯準會將縮減購債規模，啟動升息措施，會增加國際金融市場不確定性；此外，整體國際經濟環境也有變數，包括通膨、缺工缺料、貨運塞港的供應鏈斷鏈、能源價格偏高等，都會影響製造業及進出口表現。

至於海外獲利，陳美足說明，今年第三季美國獲利及新南向分行獲利表現亮眼，美國較去年同期成長43.35％，新南向分行更較去年同期倍增、成長111.76％。

合庫同時用「價漲量增」來表達對房市的看法。合庫認為，在自住的剛性需求及通膨助漲下，房市將「價漲量增」，特別是第四季在疫情趨緩之後，信心回穩、市場資金充沛，利率低檔，加上建材價格上揚及缺工不斷，均將使房價不易下降。

根據合庫最新統計，截至10月底房貸餘額達5,786億，較去年底5,454億成長6％；土建融1,532億元，也較去年底成長224億元，成長率超過17％；合庫指出，目前不動產放款，距離銀行法第72條之2尚可成長439億元。

除銀行法第72條之2，合庫亦對不動產放款另設有「總量控管機制」；合庫指出，合庫放款向來有行業別設限，營建業也有訂定承作限額，和各地區可承作的上限，會適時調整各地區限額，以管控風險。