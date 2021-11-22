防禿鷹 股票質押借款先看四條件

對直接以股票質押作為擔保的借款，公股行庫繃緊神經，訂定四大要件把關，大型行庫強調，倘若作為質借的上市公司股票本身就處於經營權有糾紛的狀態，則該上市公司的股東若以股票質借來進行借款，大型行庫會更緊盯其資金用途，甚至有拒貸的可能。



針對立委質疑企業集團結合市場派向銀行融資借錢，擴大財務槓桿來買股票，甚至買委託書爭奪經營權，大型行庫指出，公股行庫基於落實「責任融資」原則，除了對來自企業集團以營運周轉金為主的借款更加從嚴把關，免得在不知情下助陣借款戶成為禿鷹之外，也將對股票質押貸款訂定四大要件進行把關，包括該質押標的成交量、流動性、股價穩定度及公司本身是否處於股東和諧狀態。



比起不動產擔保的借款最高成數可到八成，大型行庫指出，股票質押擔保借款最高只能借到七成，原則上行庫就是不希望股票質押借款的「槓桿」玩得太高。



行庫主管指出，數年前由於外界曾質疑很多金融集團的大股東質押比過高，等於是用高槓桿來取得更多的股權，被形容為「空手道」，因此，金管會數年前已在管理15家上市金控的股東，不希望股票質押比率過高：「然而，很多非金融的上市公司，不論是公司派，或是市場派的大股東，其質押比都很高」，現在既然這種非合意增加股權、搶奪經營權的爭議一再發生，行庫自然會提高警覺。



針對四大把關原則，行庫主管指出，其中成交量的要求，是避免該股票市場成交量不足，行庫若要處分擔保品時賣不出去，「反而自己變成該公司的大股東」；至於股價穩定度，主要也是不希望作為擔保品的股票價格大起大落，且通常被禿鷹盯上或有經營權之爭的公司，由於人為炒作介入，因此股價更容易大起大落，也將成為行庫拒絕辦理質借的標的。