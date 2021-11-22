限制工作權？金管會限期花旗銀交密約

花旗（台灣）銀行到底有沒有限制潛在買家三年內不得雇用花旗銀員工？金管會已在17日發函要求花旗銀儘速交出勞動部要求的相關資料，但立委高嘉瑜要求下，銀行局局長莊琇媛承諾，會再進一步要求花旗銀在一週內提交給勞動部相關契約內容。

且兆豐金兼兆豐銀董事長張兆順也在財委會上，經立委江永昌質詢時「證實」，與花旗銀簽署保密協訂裡，有類似不得雇用花旗銀員工的條款。

花旗集團在2021年4月決定要出售13個市場的消金業務，台灣亦是其中之一，目前潛在買家都已遞交具約束力的標金及購買條件，但花旗（台灣）銀目前與工會的協商仍未完成，恐會影響後續審查。

莊琇媛22日表示，上周五（19日）花旗銀再度與工會協商，目前已確定交易獎金遞延給付部分，員工可到11月底前簽署即可，不必10天或一個月內急著決定，且原本限制95％才可能領到此獎金，也改為所有應領取的員工都可拿到，但工會可能還有其他要求，花旗銀會繼續與工會協商。

高嘉瑜表示，工會一再要求花旗銀行交出與潛在買家簽署的密約內容，以了解是否限制其他銀行在三年或更長時間內不得雇用花旗銀員工，但花旗銀一再拒絕交出內容。

金管會主委黃天牧表示，勞動契約等是勞動部的權責，金管會要求花旗銀出具內部法遵的適法性意見，及外部法律專家意見；目前已要求花旗銀出具相關保密協訂有關員工的條款，交給勞動部，花旗銀也表示正在準備中。