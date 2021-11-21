一銀嗶進迪化街 台灣Pay享10％回饋

為力挺商家振興經濟及推廣台灣Pay便利性和超有感回饋，第一銀行董事長邱月琴與總經理鄭美玲20日前往迪化街商圈及永樂市場，造訪知名南北貨及美食店家，並邀請民眾探索老街風華與現代文創的同時，也可使用台灣Pay掃碼支付輕鬆購物，不但落實交易零接觸，還享10％現金回饋。

為行銷特色商圈並推廣台灣Pay，一銀團隊也特別前往迪化街商圈及永樂市場進行闖關任務，在台北迪化商圈發展促進會理事長徐慶棋及霞海城隍廟行銷活動長吳孟寰的帶領下，走訪當地知名藥材、花草茶、陶瓷、布行及美食點心等特色商家，以通關密語「商圈第一配，最愛台灣Pay」收集QR code拼圖完成挑戰。

一銀積極拓展全台商圈、夜市、市場等數位振興五倍券消費場域受理台灣Pay支付，本次攜手迪化街商圈與永樂市場，合作推出「商圈第一配，最愛台灣Pay，迪化永樂最速Pay」活動，即日起至12月31日止，於迪化街商圈、永樂市場使用第一銀行台灣Pay掃碼支付，不限消費金額均享10％現金回饋（非即時），單筆最高回饋100元，活動期間每戶最高回饋300元。

響應政府振興方案，一銀推動數位振興券綁定台灣Pay或信用卡的總戶數已超過15萬戶，位居泛公股銀行第一。為持續提供有感回饋，客戶於一銀官網「數位振興五倍券」專區綁定「台灣Pay行動支付」，累積消費滿5千元可享綁定禮300元外，台灣Pay新戶首刷賺100元，每筆消費再多2％回饋，還有機會抽到最高100萬元獎金。

大稻埕商圈成立於1912年、緊鄰霞海城隍廟的一銀大稻埕分行也坐落於此，前身為日治時期台灣商工銀行大稻埕支店，2022年將邁向成立110周年。為服務商圈日籍旅客，一銀將大稻埕分行打造為全臺首家三語服務分行，提供中、英、日三語諮詢服務。

一銀表示，迪化商圈與永樂市場是臺北現存最完整、最具歷史意義的老街之一，為傳承感動，守護城市的記憶，一銀以行動挺店家、以回饋挺民眾，邀請大家使用台灣Pay購物及享用道地美食，一同振興經濟。