玉山金攜手海生館 淨海護海龜

玉山金控長期關注海洋生態環境及生物多樣性保育，以實際行動響應「聯合國永續發展目標SDG14保育及永續利用海洋與海洋資源，以確保永續發展」，連續3年與國立海洋生物博物館合作「臺灣海洋環境守護－海龜生態保育與教育計畫」，累計逾千人共同響應。

同時，為讓因擱淺受傷海龜有更完整的照顧，該計畫也提供救傷醫材及照護食材，期間海生館共醫治了25隻及野放七隻經救傷照護而康復的海龜，包括綠蠵龜五隻、欖蠵龜一隻、玳瑁一隻，重返海洋的懷抱。

玉山金控表示，全球海洋共七種海龜，目前台灣可見的五種海龜包括綠蠵龜、欖蠵龜、玳瑁、赤蠵龜、革龜，皆被列入國際自然保護聯盟瀕危物種（IUCN）紅色名錄。此次與海生館推動的主題分為「海龜救傷」、「海龜保育」以及「環境教育」三個系列，課程內容包括認識海龜所面臨的困境、海龜救傷與照護課程、海龜收容中心參訪導覽、淨灘及海龜野放行動等。期望透過以海龜為主題的海洋教育課程，讓民眾意識到守護環境與海洋生物的重要性，並懂得保護珍貴的自然資源。

國立海洋生物博物館表示，海龜救傷收容中心收容的海龜，其排泄物當中，高達九成都有海洋廢棄物的出現。

此外，腫瘤海龜以及抗藥性細菌的出現，也意味著野外海龜的棲息環境可能正受到環境污染物，例如抗生素與重金屬等的影響。因此也呼籲民眾可減少使用一次性的塑膠製品，自備環保袋、環保餐具等，以保護海洋生態及環境。

為了讓海洋生態保育向下扎根，培養更多保育小尖兵，11月12日特別安排玉山志工和玉山黃金種子計畫學校的高雄市蚵寮國小學校34位師生共同參加，課程包括認識全世界海龜所面臨的困境、動手製作海龜保育相關小物、參觀海洋生物館藏標本，以及至海龜收容中心近距離觀察海龜收容及照護情形，最後前往海灘進行淨灘活動。

玉山金控長期投入物種保育及棲地維護，主動響應國際及國內環境永續倡議，期望發揮企業影響力，共同守護美麗的地球。