金控EPS王 富邦拚13連霸

富邦金控2021年獲利動能強勁，累計前十月稅後淨利達1,358.15億元、每股盈餘11.81元，穩坐國內各上市金控「雙冠王」，預計25日（周四）舉行第三季法人說明會，績效表現仍是法人關注的重點，年底前的兩個月若維持穩定獲利動能，可望第13年蟬聯金控每股獲利王的寶座。

富邦金控自結10月稅後淨利56.04億元，累計前十月稅前淨利達1,558.19億元、稅後淨利1,358.15億元，較2020年同期大幅成長82％，每股盈餘（EPS）達11.81元，續居金控每股獲利王寶座。富邦金控累計前十月稅後淨利、每股獲利雙雙續創歷史新高紀錄，也維持各金控公司雙冠王寶座；另子公司富邦人壽、富邦產險、富邦證券累計前十月獲利皆再創下歷史新高。

富邦人壽10月稅後淨利為30.83億元，累計前十月稅後淨利983.13億元，較2020年同期成長99％。面對台股10月大盤震盪，當月指數終以小漲約0.3％作收，富邦人壽維持彈性操作並持續實現投資獲利；債市投資方面，富邦人壽維持彈性操作策略，動態觀察市況發展，以掌握投放時機、提高整體經常性收益為主要策略。10月台幣走勢平穩，境內經常性避險成本（CS）維持低檔（20bp以下），單月與累積前十月匯兌損益與避險成本，均持續大幅優於去年同期。

2021年以來迄今，富邦金整體獲利動能主要來源，是富邦人壽股債資產的操作得宜，接下來的表現，法人關心看富邦人壽在台股的布局，匯市方向看法也是另一聚焦點。

另外，順利併購日盛金控後，富邦金整體金融版圖的拓展，則隨台灣花旗消金業務出售持續受到矚目，是否有意併購花旗壯大兩岸金融市場業務的規模，同樣受到重視。