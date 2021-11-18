卡位元宇宙 萬事達卡發行亞太區首張加密貨幣卡

元宇宙（Metaverse）議題席捲全球，加密貨幣用於日常支付的可行性也逐漸被實現。萬事達卡近日發行亞太區首張加密貨幣卡，卡片連結加密貨幣帳戶，用戶可直接將數位資產轉為法幣，透過卡片進行支付。

萬事達卡（MasterCard）指出，在今年亞太區金融盛會「新加坡金融科技節」，萬事達卡提出4大重點議題及金融科技解決方案，從洞察消費、企業思維與市場趨勢，提出面對數位熱潮的創新科技應用。

第一，面對變化快速的支付技術，萬事達卡認為，在支付行動上，除了要提供消費者更具整合性、多元性的支付服務，也需掌握當前數位金融趨勢，協助推動新型態支付系統落地的可能。

隨著元宇宙構想成形，各界皆熱議加密貨幣是否可能拓展更多可能性，萬事達卡近日攜手泰國、澳洲、新加坡的加密貨幣交易所，發行亞太區首張加密貨幣卡（Crypto card），卡片連結加密貨幣帳戶，用戶可直接將數位資產轉為法幣後，透過卡片進行支付。

根據萬事達卡今年5月公布的新興支付指數，有94%受訪者考慮在2022年使用至少一種新興支付方式，例如二維碼、數位或行動錢包、分期付款計劃、加密貨幣、生物識別技術；此外，亞太地區有45%受訪者考慮在2022年使用加密貨幣，高於全球平均水準的40%。

萬事達卡此項調查範圍涵蓋全球18個國家，亞太地區包括印度、澳洲、泰國等。

提及第二項重點議題，萬事達卡表示，當前仍有部分人口受限信貸取得能力不足等原因，無法享有完整銀行服務，如分期付款等，因此，推出中小企業分期卡、先買後付顧問服務等，皆能賦能中小企業、個人等各消費族群擁有更具彈性的財務應用能力。

第三項，數位化下，地區與產業間數位鴻溝問題亟待解決。第四項是支持永續發展。萬事達卡台灣區總經理陳懿文指出，數位化發展造就生活便利性，但隨金融科技快速轉變，所帶來的挑戰更應被關注；在數位熱潮下，數位創新、普惠平等發展及綠色永續都將是全球面對的關鍵課題。