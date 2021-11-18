台積電簽近900億 永續連結貸款

晶圓製造龍頭台積電同時與渣打銀和星展銀簽署合計近新台幣900億元的永續連結貸款，創下台灣企業至今最大金額的綠色貸款紀錄。渣打銀行更表示，這是目前全球市場提供的永續績效連結貸款中規模最大的一筆。

渣打銀行企業、金融機構暨商業銀行事業總處負責人朱佳玲表示，渣打銀與台積電簽署2年期20億美元（約新台幣555億元）的永續績效連結貸款額度；星展銀行則是和台積電簽署3年期10億歐元（約新台幣315億元）的永續連結貸款。

渣打銀行表示，此次台積電的永續績效連結貸款由渣打銀行台灣、香港及新加坡三個市場共同提供。星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，星展銀的資金部位則是由星展台北分行提供。

對於此筆最大金額綠色貸款的利率計算，依據雙方契約簽訂內容，由銀行端在貸款期間持續追蹤台積電的相關永續表現，就達成幅度給予貸款利率減碼。如渣打和台積電議定的項目，包括溫室氣體排放，再生能源使用率，以及有效降低空氣與水質污染物的排放量。

而台積電的ESG五大目標實績，包括綠色製造、打造包容職場、建立責任供應鏈、人才培育以及關懷弱勢，則是星展銀行提供優惠貸款利率的重要參考。

至於優惠利率的幅度，銀行主管表示，目前為低利率環境，貸款利率有市場行情價，大型融資案的利率也很透明，依據永續表現給予的利率優惠幅度其實很有限，能在5個基本點（bps）之內就已經是很大的優惠，雙方對於永續的承諾，「意義大過於實際金錢」。

兩家銀行指出，台積電作為台灣企業永續經營的先行者，已連續21年獲選道瓊永續指數成分股（DJSI），繼2020年加入全球再生能源倡議組織（RE100），宣示於2050年前全球營運將100％使用再生能源的目標後，今年再度承諾將於2050年達到淨零排放目標，並發布氣候相關財務揭露報告書，以實際行動落實環境永續。

台積電強調，將攜手其產業供應鏈一同邁向零碳排，建立產業節能減碳典範。