兆豐推台灣Pay 消費滿額回饋10％

為協助推廣台灣Pay，兆豐銀行董事長張兆順與總經理蔡永義雙雙前往士東市場親自實地了解推廣的情形，並且化身美食消費達人，親自上陣行銷，示範台灣Pay行動支付零現金接觸的方便性與安全性；兆豐銀亦宣布，由即日起至明年1月15日止，在士東市場用台灣Pay消費滿百即享有10％回饋，單筆交易回饋金上限150元，讓消費者買好物，也要賺好康。

根據兆豐銀行統計，振興五倍券推出以來已再掀起新一波的台灣Pay使用熱潮，除了成功吸引約7萬多戶綁定台灣Pay，不到一個月，就已創下1億8千多萬的交易金額。

為了讓更多攤商及婆婆媽媽愛用台灣Pay，兆豐銀亦加入推動傳統市場使用台灣Pay的行列，其中，以販售高檔食材及傳統美食聞名的台北士東市場已成為兆豐銀推廣台灣Pay使用的重點市場，據兆豐銀統計，在兆豐銀行的協助下，已經有超過七成攤商都能刷台灣Pay。

除了現場示範使用台灣Pay，張兆順與總座蔡永義現場亦鼓勵更多攤商加入使用台灣Pay做為收款的平台。

兆豐銀行指出，為拓展台灣Pay使用場域，積極尋訪店家及攤商，協助導入台灣Pay，並持續優化申請流程，縮短等候時間，讓店家及攤商可以快速申請成為台灣Pay收單商家，且為了進一步鼓勵民眾上市場也能愛用台灣Pay，這次兆豐銀行由董總帶隊前往士東市場採買、吃美食，帶動人氣及買氣，希望更多民眾愛用台灣Pay消費，還推出「兆豐銀行日快閃限定」活動，大方贈送精美小禮。

為鼓勵民眾振興券選用台灣Pay，兆豐銀行亦斥資近億元大推優惠，不僅為全台首家率先推出讓振興5倍券升級成「振興10倍券」，數位券綁定首日，一小時內更超越去年一整個月的綁定人數。

兆豐銀表示，為了讓政府振興經濟的美意不被限量名額侷限，兆豐銀行再度拋磚引玉，不惜成本推出為期一個月的加碼好康，讓錯失數位券優惠的晚鳥們敗部復活，至今每日綁定戶數仍持續增加中。