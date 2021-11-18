機器人理財規模衝44億 金管會再鬆綁

「機器人理財」在台發展漸入佳境，金管會再鬆綁。金管會證期局主秘高晶萍18日指出，截至2021年10月底，自動化投資顧問服務（機器人理財）規模已達44.82億元，過去機器人理財「自動再平衡」門檻高，須獲得客戶首肯，無法跟上市場變化，現在放寬符合兩大條件下就可自動再平衡，投資靈活度可大增。

高晶萍表示，參酌投信投顧公會建議下，此次放寬投顧事業從事「自動化投顧」服務（Robo-Advisor）有關自動再平衡交易之規範，業者事先與客戶於契約中約定在達到執行門檻且符合再平衡交易的約定條件情況時，可由電腦系統自動為客戶執行再平衡交易。

高晶萍表示，新的「再平衡交易」約定條件有二，一是維持原約定的投資標的及投資比例為條件外，二是新增如業者與客戶約定之投資標的為經金管會核准的境內外基金，可在不超過與客戶事先約定的可投資基金名單(上限為30檔標的)及一定變動程度(各投資標的之投資比例變動絕對值合計數未超過60％)範圍內自動執行，由業者與客戶就兩種再平衡條件擇一進行約定。

也就是當客戶個別投資標的或整體投資組合之損益達預設標準，或偏離最近一次設定之投資比例達預設標準時，電腦可自動幫客戶做再平衡。

高晶萍指出，據證期局統計，截至2021年10月底已有14家業者開辦相關業務、客戶數達12萬5,805人、規模達44.82億元。若與2018年1月開放以來相比，新增了12家業者開辦、客戶數新增11萬3,298位客戶、規模新增41.48億元；若與今年1月相比，新增了13家、客戶數增加8萬7,764位，規模增加26.26億元。

此外，在客戶權益之保障上，除現行規定業者應於電腦系統自動為客戶執行再平衡交易後，即時將交易執行結果通知客戶外，此次一併規範業者若擬依本次放寬規範為客戶執行自動再平衡交易，應於內部控制制度中訂定交易頻率之監控管理措施，包括定期檢討評估交易頻率之適當性等，以避免自動再平衡交易過於頻繁影響客戶權益。

高晶萍表示，本次放寬業者得就其與客戶事先約定好一定範圍內執行再平衡，預計將提升自動化投顧服務之效益，對於客戶而言，可帶來更為便利之服務體驗，對業者而言，亦可提升交易之時效性，俾提供更完整的服務以吸引客戶，進而帶動整體業務規模增長。

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