台股明年會續漲嗎？黃天牧八字點評

年底將至，2022年台股展望各界關心。立委曾銘宗18日在財委會上要金管會主委黃天牧發表對2022年台股展望。黃天牧表示，展望「樂觀」，交易量雖不會高於今年但也不致於萎縮，至於美國升息是否造成外資竄逃？黃天牧認為，外資進出很正常，台股只要基本面好「花若盛開、蝴蝶自來」。

黃天牧指出，金管會不適合預測股價，但台股基本面好，10月份外銷達401.4億美元，創歷年單月新高，較去年同月增24.6％，儘管美國減購債措施對外資流量上有影響，但對台股未來展望是「樂觀」看待，金管會一直在健全交易制度、發行制度努力改善，所以樂觀看待。

曾銘宗也指出，2020年台股平均交易量達2,524億元、2021年前十月是4,864億，有40％是當沖，預估明年平均交易量大約多少？

黃天牧指出，在立法院的發言須慎重，所以無法對交易量做估計，但他認為「不會高於今年，但也不會大量萎縮」，主因是國內投資人對股市興趣上來，投資人結構完全調整了。

曾銘宗續追問，今年十月底外資累計匯入2,187億美元，美國明年升息的話，會有超過二千億的外資大幅移動嗎？

黃天牧指出，目前外資累計匯入2,187億美元、每日外資交易量占比達24％至25％、存量占44至45％，最高至46％，美國升息對外資的影響要看升息幅度、殖利率的比較，不必特別擔憂，台股長期是好的，外資會審慎判斷，他強調，外資進進出出，不必為一時進出有得失心，台股基本面顧好，「花若盛開蝴蝶自來」。

曾銘宗進一步指出，外資比重中的退休基金占大宗是否也會撤離？證交所董事長許璋瑤表示，外資2,187億美元中，前十大外資多半是長期資金，雖然有進有出，但長期來只有四次大變動，其中，128億美元是最多，一般變動只有2％，甚至在台股最動盪時外資不但沒有移出還流入。