開發金 蟬聯道瓊永續指數

開發金控連續兩年入選道瓊永續指數（DJSI），今年更被列入2021世界（DJSI World）與新興市場（DJSI Emerging Markets）指數。開發金控在21項題組中，計有7項列於「best score」並獲得滿分；其中，環境面向名列全球產業第一，總體分數於所屬的保險產業中名列全球第八，台灣第二。

在今年4月世界地球日後，開發金控成為台灣首家承諾在2045年達成全資產組合淨零碳排的金控，展現邁向淨零轉型的決心；此外，開發金控在永續金融、金融包容性等與金融核心職能相關的面向，皆備受國際肯定。

開發金控在「2021 TCSA台灣企業永續獎」中亦榮獲四項大獎，包括「綜合績效獎類」榮獲「台灣TOP50永續企業獎」、「永續單項績效」獎項榮獲「氣候領袖獎」、「2021 TSAA台灣永續行動獎─社會共融面」獎項，以及「企業永續報告書獎類」白金獎。

TCSA「永續單項績效」獎項的「氣候領袖獎」確立開發金控在該議題上的領導地位。開發金控結合日益蓬勃的社會企業與社會創新能量，整合集團、社會企業及地方創生團隊三方的資源，打造三方共贏的合作模式，建立了永續的地方創生生態系，這項創新的志工模式成功運用在開發金控與地方創生團隊「幸福良食」及社會企業「覺心營」的合作上，為開發金控贏得「2021 TSAA台灣永續行動獎─社會共融面」獎項。

開發金控將持續透過金融業的投融資行為擴大影響力，並以其做為ABCDE策略的關鍵內容，包含Accelerate Digital（數位躍升）、Become Employer of Choice（首選雇主）、Customer Focus（顧客導向）、Drive Growth（驅動成長）、Execution Excellence（高效執行），以保持開發金控在ESG面向的領導地位。