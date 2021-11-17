台幣兌歐元 20年新高

20年來最強的新台幣就是現在。國際美元指數衝破96到逾一年新高，非美貨幣都應聲走跌，但累計今年以來新台幣對美元仍升值2.49％，也因而讓新台幣對日圓及歐元交叉匯率各創下逾23年及逾19年半新高。17日1日圓跌至新台幣0.2421元，1歐元更跌破32元價位、降至僅新台幣31.4365元的低點。

其中日圓前低是1998年8月26日的1日圓兌新台幣0.2405元，歐元則是2002年5月14日的31.2147元。

銀行外匯主管指出，美元指數走高，新台幣17日也對美元貶值2.5分至27.815，單日貶幅0.09％，僅略高於人民幣0.07％的跌幅，但相較日圓單日對美元重挫0.54％，星元也大跌0.34％，馬元及韓元各貶值0.25％及0.22％、印尼盾和泰銖各下滑0.15％和0.11％，新台幣仍算相對強勢。

如果拉長時間至今年以來，國際美元指數雖狂飆6.74％，但根據央行我國與主要貿易對手通貨對美元匯率統計顯示，新台幣對美元仍升值2.49％，其他非美貨幣除人民幣上漲2.48％，其餘貨幣全面重摔，觀察國內交易量前六大外幣中，又以日圓及歐元各狂洩10.25％及8.09％，跌幅最重。

匯銀主管指出，美元今年來強勢走高，但新台幣受惠出口表現長紅，出口商滿手美元等著拋匯，對新台幣提供強有力的支撐，這對於未來疫情解封後計畫出國的民眾，和資產多幣別配置的理財規畫者，可說「此時不買、更待何時」，尤其是日圓及歐元，近日再度出現搶匯潮。

銀行主管指出，其實以今年新台幣強勢的程度，現在買美元也是不錯的時點，其他如英鎊今年來對美元貶值1.53％、澳幣今年來對美元貶值5.36％，等於新台幣對這些貨幣都是強勢升值，唯一的例外僅人民幣。

匯銀主管表示，中美元首16日視訊會議後，市場各自解讀，國際美元指數衝高，非美貨幣則是全部應聲跌趴，新台幣17日雖貶破27.8元，但受到台股隨美股續攻帶動，外資也僅小幅賣超台股2億元，尤其出口商見到相對有利價格，積極進場拋匯，提供新台幣支撐，讓新台幣跌幅相對較輕微，反而是對其他跌幅更重的非美貨幣還反向升值。