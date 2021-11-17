國泰金控深耕永續實務 TCSA再創佳績

2021年「台灣永續獎(TCSA)」得獎揭曉，國泰金控表現亮眼，獲頒十大永續典範企業及六項單項績效領袖獎，以及三項永續報告書獎，國泰建設亦榮獲「企業永續報告獎白金獎」，再創佳績。國泰金控總經理李長庚表示，國泰一路陪伴台灣發展近60年，國泰金控暨子公司今年6月承諾在台營運據點於2030年前100%使用再生能源，2050年前達到淨零碳排，今年亦將參加與聯合國氣候變遷大會(COP26)正式週邊論壇World Climate Summit，成為台灣唯一出席該會議的金融業者，國泰要和台灣企業攜手提升對抗未來ESG風險的韌性。

「台灣永續獎(TCSA)」由台灣永續能源研究基金會主辦，邀請產官學界具代表性之評審對參加企業進行完整評估，是台灣重要永續相關獎項。國泰金控今年在企業永續綜合績效方面，獲頒台灣十大永續典範企業服務業第三名，企業永續報告書亦獲得金融及保險業別白金獎第一名。國泰推出全台金融業首本ESG整合報告書，將ESG管理落實於授信、投資決策中，揭露完整ESG業務流程，並重新設計企業永續報告書，將各項績效統整集中列表，為台灣業界首家將永續績效對應聯合國永續發展目標(SDGs)並取得確信，強化利害關係人更了解國泰的永續策略。

國泰人壽獲頒「永續報告白金獎」與「氣候領袖獎」肯定

身為永續保險領航者的國泰人壽，積極因應氣候議題，啟動零碳營運轉型計畫，全面推動e/M化服務與打造綠色職場；更將投資決策連結ESG因子，落實責任投資、深耕企業議合。今年更在眾多國際標竿壽險業中，獲得資產擁有者揭露計劃(Asset Owner Disclosure Project, AODP)」評比全球第13名、台灣壽險業第一的肯定。國泰人壽第三本企業永續報告書已接軌SASB準則與TCFD等框架，提升上述氣候等永續作為的揭露涵蓋度與品質。

國泰產險榮獲「創新成長領袖獎」單項績效獎與永續報告類「銀獎」榮耀

國泰產險近年來致力於成為「以科技實力創新客戶體驗的金融服務業」，從客戶角度思考首創「電商式保險投保平台BeSafe享出門」，以大眾熟悉的電商介面，將客戶日常生活場景連結保險需求，並打破傳統保險以「年」計費方式，投保全流程數位化，單件平均節省14張紙，打造兼顧永續及獲利的新商業模式。今年6月首度發布「2020企業永續報告書」，採用四大國際永續框架，經獨立第三方確信通過，並於9月發布首本英文版報告書，積極回應政府綠色金融2.0政策及利害關係人對ESG議題的期待。

數位轉型聚焦資安防護與員工培力 國泰世華銀行拿下兩大領袖獎

國泰世華銀行為提供安全的數位金融服務，將資安情資由被動式的接收防禦，提升為主動且流程化的運用，透過建構「資安威脅情資作業平台」達成「情蒐智慧化、立案自動化、回饋主動化、處理標準化」目標，獲「2021年TCSA台灣永續獎-資訊安全領袖獎」殊榮。多年來，國泰世華銀行的人才培養也與時俱進，規劃「員工轉型之旅」、「主管培育旅程」兩大旅程，聚焦「心態」、「專業」、「傳承」三大面向，漸進式協助員工培養所需職能，打造職涯新未來，獲頒「2021年TCSA台灣永續獎-人才發展領袖獎」。

國泰投信榮獲第十四屆台灣永續獎雙料殊榮 「人才發展、創新成長」備受肯定

談到人才發展，國泰投信跟隨集團腳步培養重點人才並聚焦「數位三力」，包含對話力、學習力及敏捷力。去年受疫情影響，但公司依舊繳出亮眼成績單，至9月底，國泰投信總資產管理規模已逼近9400萬，穩坐國內資產管理業龍頭。在創新成長面向，公司建立責任投資小組並將責任投資融入公司文化及投資決策中。2020年更率先將ESG概念與民眾偏好的高股息投資結合在一起，推出國泰永續高股息ETF(00878) (本基金之配息來源可能為收益平準金)，根據MSCI ESG資料庫，相較其他傳統的高股息指數，00878投資組合的碳密度數字下降約18%，有助民眾長線持有。

國泰建設榮獲「企業永續報告獎白金獎」

國泰建設在不動產及營造業類別獲企業永續報告獎「白金獎」肯定。國泰建設持續積極關注與回應國際的環保浪潮與社會需求，在建案積極導入綠建築認證，施工過程全面導入建築資訊模型（BIM），降低施工錯誤造成不必要的浪費。致力活化都市土地，促進都市機能再生與永續發展，打造都市新面貌。本年度國泰建設更邀請旗下子公司加入永續報告書之行列，回應利害關係人關注之議題，期盼在追求永續發展的路上，持續為社會大眾打造「實在好房子」。

國泰金控持續關注台灣面臨的挑戰，2020年起重新定位永續發展三大主軸「氣候、健康、培力」，除了呼應淨零倡議，加速台灣價值鏈迎接淨零未來外，也深化金融核心職能綜效，以商品誘因推動健康改善，亦致力推廣普惠金融。國泰金控以高規格自我要求，接軌國際帶領台灣企業在風雨中穩健前行，攜手勇闖ESG風險多變的未來。

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