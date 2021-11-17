合作金庫支持女性創業不遺餘力

現今社會環境，政府致力朝向性別平等的目標邁進，在具體實踐上，是使兩性在整個社會生活中被平等對待，其目的是營造性別平等的法律和社會環境。合作金庫銀行在秉持實踐社會責任及支持女性創業上，積極配合勞動部辦理之「就業保險失業者創業貸款」及「微型創業鳳凰貸款」，其為舒緩我國女性、中高齡國民及設籍離島居民於創業初期之資金壓力，協助其事業穩健經營。

合庫金控暨銀行董事長雷仲達表示，合庫集團秉持以人為本，推動永續發展良善循環，發揮金融影響力，提供多元金融方案滿足客戶需求，使社會中的各階層和群體都能享有公平、共享及合理之金融服務或資源，達到落實普惠金融及性別平等理念，善盡企業社會責任。

依勞動部與各銀行共同拓展「就業保險失業者創業貸款」及「微型創業鳳凰貸款」業務上，合庫銀行近年持續獲勞動部頒獎肯定，109年度在受理件數、核定通過率、全額通過件數及核貸金額共4項指標評定，於全體銀行中排名第二，績效卓著。另截至110年8月底合庫銀行市占率達27.73%，於全體銀行中排名第一。

合庫銀行推出多項具包容性之金融商品與服務，在支持女性創業方面，除力挺創業者初期開辦資金，更提供優質商家及企業二次資金挹注，協助成長茁壯，開創屬於自己的一片天。如創立於105年之「神射手茶飲Archer King」，負責人張小姐致力於研發獨創口味，融合台灣優質茶葉及東南亞獨特香料，創造獨樹一格的茶飲風味，經營型態由早期攤車銷售，至今已在市集中擁有一席之地，未來更希望成為台中市熱門觀光打卡景點，吸引更多遊客駐足。

另外位於花蓮縣中和路上之「饕飽便當」，係107年由深具創業熱忱之張小姐所創立，創立初衷除發展本身喜愛之料理事業外，也為回饋鄉親，提供當地基金會獨居老人便當，冀為老家鄉親們盡一份心力。創業初期遇到諸多困難，憑著努力不懈，目前已有固定饕客及穩定客源，期許未來「饕飽便當」是個擁有溫度的便當店。

在全國面臨新冠肺炎疫情衝擊下，各行各業在創業、守成及開拓新疆上步步維艱，合庫銀行致力展現企業價值、協助政府穩定金融及發揮同舟共濟精神，促使金融業運用資金提供者之力量，協同客戶共同邁向永續，攜手協助客戶度過難關，為社會創造永續價值，促進社會正向循環。

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